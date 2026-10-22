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हिमाचल में इस दिन फिर बदलेंगे मौसम के मिजाज, इन जिलों में शुरू होगा बारिश-बर्फबारी का दौर

हिमाचल में मौसम का हाल ( ETV Bharat File )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर से मौसम फिर करवट लेगा और प्रदेश के ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर को भी जारी रहेगा. इस दौरान निचले व मैदानी इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा. हालांकि बारिश या बर्फबारी की लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

इन जिलों में होगी बारिश-बर्फबारी