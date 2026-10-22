हिमाचल में इस दिन फिर बदलेंगे मौसम के मिजाज, इन जिलों में शुरू होगा बारिश-बर्फबारी का दौर
मौसम विभाग ने हिमाचल में बारिश-बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जताया है, जानें आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम का हाल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:39 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर से मौसम फिर करवट लेगा और प्रदेश के ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर को भी जारी रहेगा. इस दौरान निचले व मैदानी इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा. हालांकि बारिश या बर्फबारी की लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की है.
इन जिलों में होगी बारिश-बर्फबारी
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 24 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. प्रदेश में 24 अक्टूबर को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल-स्पीति में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है, जबकि 25 अक्टूबर को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और लाहौल-स्पीति में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, बाकी जिलों में मौसम साफ बना रहेगा, जिससे तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है.
ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान
हालांकि बीते दिनों हुई बारिश-बर्फबारी के चलते प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है और अक्टूबर महीने में ही सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई अंतर नहीं आया है. ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहा है. ताबो में सबसे कम 0.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान और ऊना में सबसे ज्यादा 32.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.
प्रदेश में न्यूनतम-अधिकतम तापमान
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 1 से 7 डिग्री सेल्सियस, मध्यम पहाड़ी इलाकों में 6 से 15 डिग्री सेल्सियस और निचले व मैदानी इलाकों में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. वहीं, अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 16 से 21 डिग्री सेल्सियस, मध्यम पर्वतीय इलाकों में 21 से 29 डिग्री सेल्सियस और निचले व मैदानी इलाकों में 26 से 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.