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हिमाचल में आज रात बदलेगा मौसम, 6 जिलों में येलो अलर्ट, 48 घंटे बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी

हिमाचल में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में आज रात से मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक 28 अक्टूबर की रात से प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी हो सकती है. निचले व मैदानी इलाकों में जहां कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने के आसार हैं.

दो दिन तक येलो अलर्ट जारी