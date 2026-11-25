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हिमाचल में माइनस 6.1 डिग्री तक लुढ़का पारा, ताबो सबसे ठंडा, शिमला का तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार 30 नवंबर तक प्रदेशभर में मौसम साफ बना रहेगा. हालांकि, बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर के कुछ क्षेत्रों में घने से मध्यम कोहरे का असर देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए इन क्षेत्रों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही प्रदेश में पारा माइनस में लुढ़क गया है, जिससे प्रदेशभर में ठंड में बढ़ोतरी हुई है.

"कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और मंडी जैसे मैदानी एवं निचले क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि शिमला, कुल्लू और लाहौल-स्पीति सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहा है." - संदीप कुमार शर्मा, वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

प्रदेश के तापमान में भी अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार अंतर देखने को मिल रहा है. मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों और मध्यवर्ती इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया गया है. प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान ऊना में 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा है. भुंतर में 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री ज्यादा रहा. केलांग में अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 11 डिग्री ज्यादा है.

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट जारी है. लाहौल-स्पीति जिले के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जीरो से नीचे दर्ज किया गया है. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में माइनस 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 1.2 डिग्री और कुकुमसेरी में माइनस 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि कांगड़ा में यह 6 से 7 डिग्री और भुंतर व मंडी में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है.

मौसम वैज्ञानिक संदीप ने बताया कि आने वाले दिनों में कल्पा, केलांग, भुंतर और शिमला के कुछ क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री अधिक रह सकता है. हालांकि, 27 और 28 नवंबर के बाद चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी. मैदानी क्षेत्रों में दिन के तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. मौसम वैज्ञानिक संदीप ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा. इस दौरान बिलासपुर और मंडी में घना से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया, जबकि हमीरपुर और सुजानपुर क्षेत्र में भी मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला. उन्होंने बताया कि बिलासपुर में भाखड़ा बांध के आसपास, मंडी की बल्ह घाटी और हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र में पिछले दो-तीन दिनों से कोहरे का प्रभाव बना हुआ है.

3 जिलों में पांच दिन कोहरे का अलर्ट

कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर के कुछ क्षेत्रों में अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. बिलासपुर के मुख्य क्षेत्र और भाखड़ा बांध के आसपास, मंडी की बल्ह घाटी और हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र में देर रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. इन क्षेत्रों में विजिबिलिटी घटकर 100 से 200 मीटर तक रह सकती है. कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम होने की आशंका है. ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासकर देर रात और सुबह के समय इन क्षेत्रों से गुजरते हुए धीमी गति से वाहन चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की जरूरत है.

प्रदेश में सामान्य से 79 फीसदी कम बारिश

लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी नीचे चला गया है. मौसम वैज्ञानिक संदीप के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 79 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश के करीब सभी जिलों में या तो बारिश नहीं हुई है या बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. उन्होंने बताया कि नवंबर महीने के पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021, 2024 और 2025 में भी इसी तरह की स्थिति रही थी. साल 2025 में नवंबर के दौरान सामान्य से करीब 95 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई थी. साल 2024 और 2021 में भी बारिश लगभग न के बराबर रही थी. हालांकि, साल 2018 से 2020 के बीच नवंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी.