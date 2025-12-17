शिमला से ज्यादा ठंडी रही हमीरपुर और ऊना की रातें, घने कोहरे का अलर्ट जारी
हिमाचल में -5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा.
December 17, 2025
December 17, 2025
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते दिन मौसम शुष्क रहा. इसी बीच ठंड का कहर भी जारी है. ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला. हालांकि मध्य पर्वतीय इलाकों और निचले व मैदानी इलाकों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश में अभी मौसम साफ बना हुआ है. आगामी 2 दिन तक प्रदेश में बारिश या बर्फबारी के कोई आसार नहीं है.
इस दिन होगी बारिश-बर्फबारी
मौसम विभाग ने प्रदेश में क्रिसमस से पहले बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को ऊंची पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है और ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी. हालांकि निचले व मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. जिससे किसान-बागवान खासे निराश हैं.
|स्थान
|न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|कुकुमसेरी
|-5.3
|ताबो
|-3.0
|शिमला
|11.4
|सुंदरनगर
|3.4
|भुंतर
|2.8
|कल्पा
|1.8
|धर्मशाला
|10.0
|ऊना
|7.0
|नाहन
|10.3
|पालमपुर
|6.0
|सोलन
|4.0
|मनाली
|4.5
|कांगड़ा
|5.0
|मंडी
|5.6
|बिलासपुर
|6.0
|हमीरपुर
|4.7
|जुब्बरहट्टी
|10.4
|कुफरी
|9.7
|नारकंडा
|6.5
|रिकांगपिओ
|3.9
|सेओबाग
|0.8
|बरठीं
|5.6
|पांवटा साहिब
|9.0
|सराहन
|5.6
|देहरा गोपीपुर
|9.0
|नेरी
|10.2
|बजौरा
|2.9
कुकुमसेरी रहा सबसे ठंडा
वहीं, बात करें न्यूनतम तापमान की तो -5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कुकुमसेरी प्रदेश में सबसे ठंडा रहा. वहीं, ताबो में -3.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया. इसके अलावा शिमला में 11.4, सुंदरनगर में 3.4, भुंतर में 2.8, कल्पा में 1.8, धर्मशाला में 10.0, ऊना में 7.0, नाहन में 10.3, पालमपुर में 6.0, सोलन में 4.0, मनाली में 4.5, कांगड़ा में 5.0, मंडी में 5.6, बिलासपुर में 6.0, हमीरपुर में 4.7, जुब्बरहट्टी में 10.4, कुफरी में 9.7, नारकंडा में 6.5, रिकांगपिओ में 3.9, सेओबाग में 0.8, बरठीं में 5.6, पांवटा साहिब में 9.0, सराहन में 5.6, देहरा गोपीपुर में 9.0, नेरी में 10.2 और बजौरा में 2.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
घने कोहरे की चेतावनी
इसके अलावा प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे का कहर भी जारी है. मौसम विभाग ने 17 और 18 दिसंबर के लिए बिलासपुर में भाखड़ा बांध के आसपास के इलाके में और मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने को लेकर अलर्ट जारी किया है. सुबह और देर रात के समय यहां पर घना कोहरा छाया रहेगा. ऐसे में वाहन चालकों को खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है.