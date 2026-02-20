हिमाचल में अभी साफ रहेगा मौसम, पहाड़ों पर इस दिन होगी बर्फबारी!
हिमाचल में फिलहाल आगामी दिनों में मौसम साफ रहने वाला है. जिससे तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 2:32 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम के तेवर बदले हुए हैं. कड़ाके की ठंड के बीच अब सूरज की तपिश ने लोगों को राहत दी है. मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक प्रदेश का मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है. हालांकि, 23 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) दस्तक दे सकता है, जिसका असर केवल चंबा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के रूप में दिखने के आसार हैं.
पहाड़ों में गर्मी का एहसास
बारिश और बर्फबारी न होने के कारण हिमाचल के शहरों में पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है. सामान्य से तापमान 5 डिग्री पहुंच गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताजा आंकड़ों के मुताबिक-
- रिकॉर्ड बढ़ोतरी: प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से औसतन 5.1°C ज्यादा चल रहा है.
- कांगड़ा में सबसे ज्यादा गर्मी: यहां तापमान में 9.1 डिग्री का उछाल देखा गया, जो 27.2°C तक जा पहुंचा है.
- प्रमुख शहरों का हाल: शिमला में तापमान 17.2°C, मनाली में 17.4°C और मंडी में 25.8°C दर्ज किया गया है.
- रातें भी हुईं गर्म: शिमला, मनाली और केलांग जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से लगभग 3 डिग्री ज्यादा बना हुआ है.
फरवरी में बने सूखे के हालात
इस साल हिमाचल में मानसून की तरह सर्दियों की बारिश ने भी मायूस किया है. फरवरी महीने में अब तक सामान्य के मुकाबले 78 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हिमाचल में 1 फरवरी से 17 फरवरी तक 14.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि 78 फीसदी कम है. जबकि इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 64.1 mm है. वहीं, 1 से 17 फरवरी तक सोलन में 93% कम बारिश हुई है. जबकि शिमला और ऊना में 92% कम बारिश दर्ज की गई है.
इस साल अब तक 32% कम बारिश
पूरे शीतकालीन सीजन (1 जनवरी से 19 फरवरी) की बात करें, तो अब तक 32% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते तापमान और कम बारिश का सीधा असर राज्य की खेती-बागवानी और प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़ सकता है. भले ही जनवरी में अंतिम दिनों में अच्छी बारिश-बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद से प्रदेश में फिर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, जो किसानों-बागवानों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं.