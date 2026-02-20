ETV Bharat / state

हिमाचल में अभी साफ रहेगा मौसम, पहाड़ों पर इस दिन होगी बर्फबारी!

बारिश और बर्फबारी न होने के कारण हिमाचल के शहरों में पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है. सामान्य से तापमान 5 डिग्री पहुंच गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताजा आंकड़ों के मुताबिक-

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम के तेवर बदले हुए हैं. कड़ाके की ठंड के बीच अब सूरज की तपिश ने लोगों को राहत दी है. मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक प्रदेश का मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है. हालांकि, 23 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) दस्तक दे सकता है, जिसका असर केवल चंबा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के रूप में दिखने के आसार हैं.

फरवरी में बने सूखे के हालात

इस साल हिमाचल में मानसून की तरह सर्दियों की बारिश ने भी मायूस किया है. फरवरी महीने में अब तक सामान्य के मुकाबले 78 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हिमाचल में 1 फरवरी से 17 फरवरी तक 14.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि 78 फीसदी कम है. जबकि इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 64.1 mm है. वहीं, 1 से 17 फरवरी तक सोलन में 93% कम बारिश हुई है. जबकि शिमला और ऊना में 92% कम बारिश दर्ज की गई है.

इस साल अब तक 32% कम बारिश

पूरे शीतकालीन सीजन (1 जनवरी से 19 फरवरी) की बात करें, तो अब तक 32% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते तापमान और कम बारिश का सीधा असर राज्य की खेती-बागवानी और प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़ सकता है. भले ही जनवरी में अंतिम दिनों में अच्छी बारिश-बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद से प्रदेश में फिर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, जो किसानों-बागवानों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं.