हिमाचल में -4.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान, जानें मौसम का हाल

हिमाचल में मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने के आसार जताए हैं.

Himachal Weather Update
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 1:44 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है. हालांकि न्यूनतम तापमान माइनस में लुढ़क जाने से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में अभी बारिश और बर्फबारी के कोई आसार नहीं है. इस दौरान प्रदेश में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहा, जबकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस कम रहा. अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. न्यूनतम तापमान -4.5 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. जबकि अधिकतम तापमान 10 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में अभी मौसम शुष्क ही बना रहेगा, बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में प्रदेशभर में धूप खिली रहेगी. हालांकि बीते 4-5 नवंबर को हुई बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से शीत लहर चलना भी शुरू हो गई है. इस बीच सुंदरनगर और बिलासपुर में हल्का कोहरा भी देखा गया. मौसम विभाग के मुताबिक 17 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा. ऐसे में अगले 4-5 दिन तक राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

ताबो रहा सबसे ठंडा

प्रदेश में ताबो -4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा. केलांग में -3.0 और कुकुमसेरी में -2.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा. वहीं, शिमला में 9.0, सुंदरनगर में 5.3, भुंतर में 4.1, कल्पा में 0.2, धर्मशाला में 9.8, ऊना में 8.5, नाहन में 9.8, पालमपुर में 5.0, सोलन में 5.3, मनाली में 2.7, कांगड़ा में 5.8, मंडी मे 7.6, बिलासपुर में 9.0, हमीरपुर में 6.0, जुब्बरहट्टी में 10.0, कुफरी में 7.3, नारकंडा में 4.7, भरमौर में 5.2, रिकांगपिओ में 3.0, सेओबाग में 2.6, बरठीं में 7.0, कसौली में 11.5, पांवटा साहिब में 14.0, सराहन में 8.9, देहरा गोपीपुर में 9.0 और नेरी में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

27.6 डिग्री रहा अधिकतम तापमान

हिमाचल में 27.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 19.0, सुंदरनगर में 25.3, भुंतर में 24.4, कल्पा में 16.1, नाहन में 26.0, केलांग में 10.8, सोलन में 24.5, मनाली में 17.6, कांगड़ा में 25.4, मंडी में 24.8, हमीरपुर में 26.0, जुब्बरहट्टी में 21.2, कुफरी में 14.1, कुकुमसेरी में 13.1, नारकंडा में 14.4, भरमौर में 17.7, रिकांगपिओ में 19.0, सेओबाग में 20.4, बरठीं में 25.0, कसौली में 19.9, ताबो में 18.4 और नेरी में 25.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

