हिमाचल में माइनस में लुढ़का पारा, जानें इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिaक प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान प्रदेश में बारिश या बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. मौसम विभाग ने 17 नवंबर तक प्रदेश में शुष्क मौसम बने रहने का पूर्वानुमान जताया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के दौरान राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहा. प्रदेश में ठंड भी दस्तक दे चुकी है. इस दौरान कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. जबकि कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा है. इस दौरान प्रदेशभर में न्यूनतम तापमान -3 से 14 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहा. जबकि अधिकतम तापमान 12 से 30 डिग्री के बीच में रहा. प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमरेसी में -3.1 डिग्री सेल्सियस और सबसे ज्यादा तापमान ऊना में 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

हिमाचल में 3 शहरों का तापमान माइनस में दर्ज किया गया है. -3.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा. जबकि ताबो में -2.5 और केलांग में -2.2 न्यूनतम तापमान रहा. इसके अलावा शिमला में 8.4, सुंदरनगर में 5.8, भुंतर में 4.9, कल्पा में 0, ऊना में 8.8, नाहन में 11.1, पालमपुर में 5.5, सोलन में 5.3, मनाली में 3.7, कांगड़ा में 8.4, मंडी में 8.8, बिलासपुर में 10.5, हमीरपुर में 6.4, जुब्बरहट्टी में 9.4, कुफरी में 6.5, नारकंडा में 3.9, भरमौर में 6.1, रिकांगपिओ में 3.2, सेओबाग में 3.8, बरठीं में 7.5, कसौली में 11.1, पांवटा साहिब में 14.0, सराहन में 8.8, देहरा गोपीपुर में 8.0 और नेरी में 12.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

प्रदेश में अधिकतम तापमान

राज्य में 28.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. जबकि शिमला में 19.6, सुंदरनगर में 24.8, भुंतर में 24.8, कल्पा में 17.0, धर्मशाला में 22.1, नाहन में 25.0, केलांग में 12.2, सोलन में 25.2, मनाली में 17.4, कांगड़ा में 25.8, मंडी में 25.4, बिलासपुर में 26.2, हमीरपुर में 25.6, जुब्बरहट्टी में 21.4, कुफरी में 14.4, कुकुमसेरी और नारकंडा में 14.6, भरमौर में 13.7, रिकांगपिओ में 20.2, बरठीं में 25.0, कसौली में 16.7, ताबो में 20.3 और नेरी में 25.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.