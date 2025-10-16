ETV Bharat / state

धनतेरस पर जानें कैसा रहेगा मौसम? कब-कब निकलेगी धूप?

हिमाचल में आगामी दिनों में जानें कैसा रहेगा मौसम?

himachal weather update
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से मौसम साफ बना रहा. हालांकि बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के चलते प्रदेश में तापमान में कमी आई है. जिससे प्रदेश में इस साल अक्टूबर माह में ही दस्तक दे रही है. हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है.

धनतेरस पर कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में अभी मौसम साफ रहने वाला है. 21 अक्टूबर तक मौसम प्रदेशभर में मौसम शुष्क बने रहने की आसार जताए गए हैं. ऐसे में 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन भी मौसम साफ बना रहेगा. फिलहाल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. इसके अलावा 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है. वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है.

न्यूनतम तापमान

प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी, केलांग और ताबो में दर्ज किया गया है. कुकुमसेरी और केलांग में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस और ताबो में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है. इसके अलावा शिमला में 12.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 15.0, भुंतर में 12.0, कल्पा में 5.6, धर्मशाला में 12.0, ऊना में 13.5, नाहन में 16.5, पालमपुर में 11.0, सोलन में 14.5, मनाली में 8.5, कांगड़ा में 14.5, मंडी में 17.2, बिलासपुर में 18.0, हमीरपुर में 15.8, जुब्बरहट्टी में 12.8, कुफरी में 11.3, नारकंडा में 9.7, भरमौर में 11.0, रिकांगपिओ में 9.4, सेओबाग में 8.5, बरठीं में 16.8, पांवटा साहिब में 20.0, सराहन में 11.3, देहरा गोपीपुर में 17.0, नेरी में 18.2 और बजौरा में 11.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

अधिकतम तापमान

वहीं, 31.7 डिग्री सेल्सियस के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. वहीं, हमीरपुर में 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा शिमला में 21.0, सुंदरनगर में 28.8, भुंतर में 28.0, कल्पा में 20.8, धर्मशाला में 26.1, नाहन में 28.2, सोलन में 27.0, मनाली में 22.0, कांगड़ा में 28.2, मंडी में 26.4, बिलासपुर में 29.8, हमीरपुर में 31.2, जुब्बरहट्टी में 23.2, कुफरी में 17.4, नारकंडा में 17.6, भरमौर में 22.3, रिकांगपिओ में 24.0, बरठीं में 28.5, ताबो में 28.3, नेरी में 30.9 और बजौरा में 29.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

ये भी पढ़ें: लाहौल घूमने जा रहे सैलानी रखें इन बातों का ध्यान, नियमों की अनदेखी पर होगा जुर्माना और जेल

