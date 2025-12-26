ETV Bharat / state

हिमाचल में न्यू ईयर से पहले इन जगहों पर बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग का ताजा अपडेट जारी

शिमला: नए साल की दहलीज पर खड़े हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर चांदी की सफेद चादर बिछने की आहट सुनाई दे रही है. जिससे पहाड़ों पर ठिठुरन बढ़ने की भी संभावना जताई गई है. इसको लेकर मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी कर दी है. जिसके मुताबिक प्रदेश में नए साल का स्वागत बर्फ के फाहों से हो सकता है. ऐसे में मौसम विभाग की इस जानकारी में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में लाखों की संख्या में पहुंचे सैलानियों और स्थानीय लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है.

कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी ?

मौसम विभाग के अनुसार, न्यू ईयर से पहले 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम करवट बदल सकता है और उच्च पर्वतीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों के ऊपरी हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार प्रबल बन रहे हैं. जिससे पहाड़ों की खूबसूरती और भी निखर सकती है. वहीं, निचले इलाकों में बारिश और ठंड बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. वहीं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए यह खबर रोमांच से भर देने वाली है. होटल इंडस्ट्री में रौनक लौटने लगी है और बर्फ देखने की चाहत रखने वालों की निगाहें अब आसमान की ओर टिकी हैं.

बिलासपुर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट