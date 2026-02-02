ETV Bharat / state

हिमाचल में 12 सालों में छठी बार सामान्य से ज्यादा बारिश, किसानों-बागवानों के चेहरों पर लौटी रौनक

हिमाचल में जनवरी में बारिश ने कई बार लोगों को निराश किया है, लेकिन इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में सामान्य से ज्यादा हुई बारिश (ETV Bharat)
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार जनवरी का मौसम आंकड़ों के लिहाज से किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं रहा है. 22 जनवरी तक जहां हालात थे कि राज्य में सामान्य से 94 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई थी. प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन में लंबे समय तक बारिश न होने से सूखे जैसे हालात बन चुके थे. वहीं, 23 जनवरी से मौसम ने अचानक ऐसा यू-टर्न लिया कि सूखे के आंकड़े देखते ही देखते भराव की ओर बढ़ आए. जनवरी में महज नौ दिनों में बारिश और बर्फबारी ने ऐसा जोर पकड़ा कि महीनों की कमी कुछ ही दिनों में काफी हद तक पूरी हो गई.

जनवरी में सामान्य से ज्यादा बारिश

वहीं, इस अप्रत्याशित बदलाव का असर इतना गहरा रहा कि मौसम विभाग के रिकॉर्ड में जनवरी महीने को लेकर एक अहम सुधार दर्ज हो गया. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, यह पिछले 12 सालों में छठी बार है, जब जनवरी में हिमाचल में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. यह स्थिति इन हालातों में और भी संतोषजनक हो जाती है, जब साल 2015 से साल 2026 के बीच जनवरी के महीने में 6 बार बादलों ने सामान्य से कम बरसकर किसानों, बागवानों और आम लोगों को निराश ही किया था.

Himachal Weather Update
12 सालों में छठी बार सामान्य से ज्यादा बारिश (ETV Bharat)

पहाड़ों में कभी भी करवट ले सकता है मौसम

लगातार सूखे जनवरी महीनों की इस लंबी कड़ी को तोड़ते हुए इस साल के आखिर में बदले मौसम ने न केवल बारिश के आंकड़ों को संतुलित किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि पहाड़ों का मौसम कब करवट बदल ले, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं. अचानक सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभों ने हिमाचल की फिजा में नमी लौटाई, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछाई और लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पर राहत की मुस्कान ला दी. इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों-बागवानों को हुआ है, क्योंकि अब वो बिना किसी चिंता के कृषि और बागवानी के काम कर सकते हैं.

Himachal Weather Update
जनवरी में पहाड़ों में मौसम ने ली करवट (ETV Bharat)

जनवरी में किस साल कितनी बारिश

हिमाचल में जनवरी में हुई बारिश के 12 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में अबकी बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है. जनवरी महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 85.3 मिलीमीटर का है.

  • प्रदेश में जनवरी 2015 में 67.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 25 फीसदी कम दर्ज की गई थी.
  • इसी तरह से वर्ष 2016 में जनवरी में मात्र 18.7 मिलीमीटर हुई. बारिश लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई थी. उस दौरान प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 79 फीसदी कम रिकॉर्ड किया गया था.
  • प्रदेश में वर्ष 2017 में जनवरी महीने में हुई 157.6 मिलीमीटर बारिश से सामान्य बारिश के आंकड़े में सुधार हुआ. बारिश का आंकड़ा सामान्य से 75 फीसदी अधिक दर्ज किया गया.
  • वर्ष 2018 में प्रदेश में फिर से जनवरी ने लोगों को निराशा के अंधेरे की तरफ धकेल दिया था. प्रदेश भर में मात्र 9.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, ये आंकड़ा सामान्य से 90 फीसदी कम रिकॉर्ड किया गया था.
Himachal Weather Update
हिमाचल में 12 सालों में जनवरी माह में बारिश (ETV Bharat GFX)
  • वर्ष 2019 में प्रदेश में 87.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य बारिश के आंकड़े से 3 फीसदी अधिक दर्ज की गई थी.
  • वहीं, 2020 में प्रदेश में 122.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 33 फीसदी अधिक थी.
  • वर्ष 2021 में प्रदेश में 38.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 57 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई थी.
  • जनवरी 2022 में बादल फिर से मेहरबान हुए और प्रदेशभर में 172.6 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से 92 फीसदी अधिक रिकॉर्ड हुई.
  • वर्ष 2023 में प्रदेश में 87.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य आंकड़े से 2 फीसदी अधिक दर्ज की गई.
  • वर्ष 2024 में प्रदेश में सिर्फ 7.0 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 92 फीसदी कम दर्ज की गई.
  • वर्ष 2025 में भी प्रदेश में 13.3 मिलीमीटर बारिश हुई, ये आंकड़ा भी सामान्य से 84 फीसदी कम रिकॉर्ड हुआ.
  • वहीं, अबकी बार यानी 2026 में 88.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जोकि सामान्य से 4 फीसदी अधिक है.
Himachal Weather Update
हिमाचल में जनवरी माह में बारिश का आंकड़ा (ETV Bharat GFX)

किस जिले में कितनी बारिश

हिमाचल में जनवरी महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. प्रदेश में 1 से 31 जनवरी तक 88.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 4 फीसदी अधिक है. इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 85.3 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, जनवरी महीने में बिलासपुर जिले में 81.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये आंकड़ा सामान्य से 71 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिले में 97.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 18 फीसदी कम है. हमीरपुर जिले में 87.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 66 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिले में भी 84.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 16 फीसदी अधिक है. वहीं, किन्नौर जिले में 52.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 48 फीसदी कम है. कुल्लू जिले में 101.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 15 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल-स्पीति में 108.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यह सामान्य से 5 फीसदी अधिक है. मंडी जिले में 77.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये आंकड़ा सामान्य से 23 फीसदी अधिक है. इसके अलावा जनवरी महीने में अब तक शिमला जिले में 63.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 1 फीसदी अधिक है. सिरमौर जिले में 77.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 64 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सोलन जिले में 112.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 105 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिले में इस महीने 108.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, यह बारिश सामान्य से 171 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

