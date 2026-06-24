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हिमाचल में इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर, कब होगी मानसून की एंट्री ?

शिमला: हिमाचल में बीते दिन अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश हुई. वहीं, आज भी प्रदेश में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 29 जून तक बारिश जारी रहने के आसार हैं. हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. वहीं, मौसम विभाग ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की एंट्री होने के भी आसार जताए गए हैं.

ऊना रहा प्रदेश में सबसे गर्म

अधिकतम तापमान की बात करें तो 39.0 डिग्री सेल्सियस के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 25.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुंदरनगर में 35.5, भुंतर में 33.8, कल्पा में 24.0, धर्मशाला में 32.4, नाहन में 34.1, केलांग में 22.0, सोलन में 32.8, मनाली में 26.6, कांगड़ा में 35.4, मंडी में 34.8, बिलासपुर में 36.0, हमीरपुर में 35.8, चंबा में 33.3, जुब्बड़हट्टी में 29.1, कुफरी में 19.8, नारकंडा में 21.8, रिकांगपिओ में 29.4, बरठीं में 35.4, ताबो में 25.1, मशोबरा में 27.0, नेरी में 37.1 और बजौरा में 33.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान

वहीं, 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा शिमला में 16.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 22.1, भुंतर में 20.5, कल्पा में 12.6, धर्मशाला में 16.4, ऊना में 21.3, नाहन में 19.1, केलांग में 10.2, पालमपुर में 19.5, सोलन में 18.4, मनाली में 16.5, कांगड़ा में 23.6, मंडी में 23.1, बिलासपुर में 24.0, हमीरपुर में 22.3, जुब्बड़हट्टी में 20.2, कुफरी में 13.8, नारकंडा में 11.8, भरमौर में 14.0, रिकांगपिओ में 17.3, सेउबाग में 18.0, बरठीं में 21.6, पांवटा साहिब में 27.0, सराहन में 19.2, देहरा गोपीपुर में 26.1, ताबो में 11.2, मशोबरा में 15.2 और नेरी में 25.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.