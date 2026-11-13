ETV Bharat / state

मानसून के बाद पोस्ट मानसून ने भी किया निराश, 10% कम बरसे बादल, अब बारिश-बर्फबारी से जगी उम्मीद

शिमला: हिमाचल में मानसून की बेरुखी के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन भी किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरता नजर आ रहा है. रबी सीजन की फसलों की बिजाई के लिए आसमान से राहत की बूंदों का इंतजार कर रहे किसानों को अभी तक मायूसी ही हाथ लगी है. प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू हुए पोस्ट मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. बारिश की कमी के चलते कई क्षेत्रों में खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पाई है, जिससे रबी फसलों की बिजाई का काम प्रभावित हो रहा है.

हालांकि, इस बार पोस्ट मानसून सीजन में अब तक बारिश का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. पिछले साल भी प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान 69.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से 16 फीसदी कम थी. नवंबर महीने की स्थिति और भी चिंताजनक रही थी. इस दौरान महज 1.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो सामान्य से 95 फीसदी कम थी. ऐसे में इस बार अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश रबी सीजन की खेती के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले पोस्ट मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 82.9 मिलीमीटर है. रबी सीजन में फसलों की अच्छी पैदावार काफी हद तक इस दौरान होने वाली बारिश पर भी निर्भर करती है. समय पर पर्याप्त बारिश होने से खेतों में नमी बनी रहती है और कृषि विभाग की ओर से निर्धारित क्षेत्र में फसलों की बिजाई का काम समय पर पूरा किया जा सकता है. इससे उत्पादन लक्ष्य हासिल करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है.

"आज 12 नवंबर और कल 13 नवंबर को प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा और इसके प्रभाव से मुख्यतः जिला चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर यहां पर एक दो स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ में कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी एक से दो स्थानों में बर्फबारी हो सकती है." - संदीप कुमार शर्मा, साइंटिस्ट, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 12 नवंबर तक 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 32.2 मिलीमीटर रहता है. यानी प्रदेश में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है. हालांकि, आने वाले चार दिन किसानों के लिए राहत लेकर आ सकते हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है और अच्छी बारिश होती है तो पोस्ट मानसून सीजन में बारिश की कमी का आंकड़ा सामान्य के करीब पहुंच सकता है. इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और रबी फसलों की बिजाई को गति मिलने की उम्मीद है. ऐसे में अब किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी हैं.

बदल रहा मौसम का मिजाज

हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है. पोस्ट मानसून सीजन में पिछले सालों के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में बारिश का मिजाज लगातार बदल रहा है. कभी सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई तो कभी बादल सामान्य से आधे से भी कम बरसे. साल 2019 में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक 128 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि साल 2016 में महज 7.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी. वहीं, साल 2025 में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान 69.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से करीब 16 फीसदी कम रही.

किसानों के लिए राहत ला सकता है आगामी 4 दिन का मौसम (ETV Bharat)

साल 2016 में सबसे कम बारिश

मौसम विभाग के पिछले 10 सालों के आंकड़े को देखें तो साल 2016 में सिर्फ 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी. इसी तरह से साल 2017 में 55.2 मिलीमीटर और 2018 में 56.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी. साल 2019 में बारिश का आंकड़ा बढ़कर 128 मिलीमीटर पहुंच गया था. इसके बाद साल 2020 में 77.4 मिलीमीटर, 2021 में 75.5 मिलीमीटर और 2022 में 63.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. साल 2023 में बारिश का आंकड़ा और गिरकर 45.2 मिलीमीटर रह गया, जबकि 2024 में 47.1 मिलीमीटर बारिश हुई. साल 2025 में इसमें सुधार हुआ और बारिश का आंकड़ा 69.7 मिलीमीटर तक पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में सामान्य से 16 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई.

10 सालों में एक ही बार सामान्य से अधिक बारिश

हिमाचल में पिछले 10 सालों में पोस्ट मानसून सीजन में एक बार ही साल 2019 में सामान्य से अधिक बारिश हुई थी. इसके अलावा 9 सालों में बादल सामान्य से कम बरसे हैं. मौसम विभाग आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2016 में सामान्य से 91.8 फीसदी कम, 2017 में 39.7 फीसदी कम और 2018 में 38.4 फीसदी कम बारिश हुई थी. इसके विपरीत साल 2019 में सामान्य से 39.7 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई. इसके बाद लगातार चार सालों तक बारिश सामान्य से कम रही. साल 2020 में 15.5 फीसदी, 2021 में 17.6 फीसदी, 2022 में 23 फीसदी, 2023 में 45 फीसदी और 2024 में 43 फीसदी कम और साल 2025 में सामान्य से 16 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई थी.

कम बारिश ने बढ़ाई किसानों-बागवानों की चिंता (ETV Bharat)

इस बार किसानों की बढ़ी चिंता

पोस्ट मानसून सीजन में बारिश की कमी का असर खेतीबाड़ी पर भी पड़ रहा है. नवंबर का महीना रबी फसलों की बिजाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान का कहना है कि गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की बिजाई के लिए खेतों में पर्याप्त नमी होना जरूरी है. बारिश नहीं होने के कारण कई क्षेत्रों में किसान बिजाई नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश होना किसानों के लिए बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि समय पर अच्छी बारिश होने और भविष्य में मौसम मेहरबान रहता है तो इससे उत्पादन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है.