हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम, जानें कब होगी बारिश, कब खिलेगी धूप
आज भी प्रदेश के अधिकतर इलाकों में धूप खिली हुई है. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के ऊपरी हिस्सों में बारिश बर्फबारी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 10:26 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनवरी माह के बाद लगभग दो माह तक सूखे का दौर चला था. पिछले रविवार को हुई बारिश-बर्फबारी के बाद ड्राई स्पेल टूटा था. 19 और 20 मार्च को प्रदेशभर में अच्छी बारिश बर्फबारी हुई थी. 21 मार्च को मौसम फिर से साफ हुआ था. आज भी प्रदेश के अधिकतर इलाकों में धूप खिली हुई है. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के ऊपरी हिस्सों में बारिश बर्फबारी हुई है.
गुरुवार और शुक्रवार को हुई बारिश बर्फबारी के कारण प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट आई थी, लेकिन शनिवार को धूप खिलने के कारण तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज हुई थी. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के अधिकतर स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया. ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में यह गिरावट और अधिक रही, जहां तापमान -5 से 0 डिग्री के बीच पहुंच गया. अगले 4-5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -4.8°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान पांवटा साहिब में 22.0°C दर्ज हुआ.
विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान
- शिमला: 15.8°C (सामान्य से -1.8°C कम)
- सुंदरनगर: 22.9°C (सामान्य से -3.7°C कम)
- भुंतर: 21.7°C (सामान्य से -2.1°C कम)
- धर्मशाला: 20.0°C (सामान्य से -3.3°C कम)
- कल्पा: 11.9°C (सामान्य से -0.4 °C कम)
- ऊना: 24.5°C (सामान्य से -5.3 °C कम)
- नाहन 21.8°C ( सामान्य से-4.9 °C कम)
- ऊना: 24.5°C (सामान्य से -5.3°C कम)
- मनाली: 15.6°C (सामान्य से -2.3°C कम)
- केलांग: 3.0°C
- सोलन 20.0°C (सामान्य से -5.4°C कम)
- मनाली 15.6°C (सामान्य से -2.3°C कम)
- कांगड़ा 23.0°C (सामान्य से -2.6 °C कम)
- मंडी 22.8°C (सामान्य से -5°C कम)
कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल में मौसम का असर मिला जुला देखने को मिलेगा. इस दौरान कुछ क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी देखने को मिलेगी. वहीं, मौसम कुछ दिन मौसम साफ भी बना रहेगा. उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग पूरे सप्ताह हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जिससे ठंड का असर जारी रहेगा. आज अधिकांश इलाकों में धूप देखने को मिलेगी. दिन के समय तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी. सोमवार को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके चलते मौसम में बदलाव आएगा. इसके चलते शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, और चंबा में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना रहेगी, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है.
- 21 और 22 मार्च: अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ऊंचे पहाड़ों में हल्की गतिविधि संभव
- 23 मार्च: पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना
- 24 और 25 मार्च: फिर से मौसम साफ रहने की संभावना
- 26 और 27 मार्च: एक बार फिर राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार
सीजनल बारिश में बढ़त
1 मार्च से 21 मार्च के बीच प्री-मानसून बारिश सामान्य से अधिक दर्ज की गई है. बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है. फरवरी महीने में न के बराबर बारिश हुई थी. बारिश का आंकड़ा सामान्य से बहुत अधिक रहा था.
- ऊना 78% ज्यादा बारिश
- मंडी 66% अधिक
- सोलन 64% अधिक
- शिमला 47% अधिक
- हमीरपुर 34 % अधिक
- कांगड़ा 4% कम
- सिरमौर 17% अधिक
- किन्नौर 4% अधिक
- हालांकि चंबा और लाहौल-स्पीति में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है.
वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक मौसम खराब रहने के कारण सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रहेगी, जबकि दिन में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 23 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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