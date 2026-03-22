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हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम, जानें कब होगी बारिश, कब खिलेगी धूप

हिमाचल मौसम अपडेट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनवरी माह के बाद लगभग दो माह तक सूखे का दौर चला था. पिछले रविवार को हुई बारिश-बर्फबारी के बाद ड्राई स्पेल टूटा था. 19 और 20 मार्च को प्रदेशभर में अच्छी बारिश बर्फबारी हुई थी. 21 मार्च को मौसम फिर से साफ हुआ था. आज भी प्रदेश के अधिकतर इलाकों में धूप खिली हुई है. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के ऊपरी हिस्सों में बारिश बर्फबारी हुई है. गुरुवार और शुक्रवार को हुई बारिश बर्फबारी के कारण प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट आई थी, लेकिन शनिवार को धूप खिलने के कारण तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज हुई थी. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के अधिकतर स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया. ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में यह गिरावट और अधिक रही, जहां तापमान -5 से 0 डिग्री के बीच पहुंच गया. अगले 4-5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -4.8°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान पांवटा साहिब में 22.0°C दर्ज हुआ. विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान शिमला: 15.8°C (सामान्य से -1.8°C कम)

सुंदरनगर: 22.9°C (सामान्य से -3.7°C कम)

भुंतर: 21.7°C (सामान्य से -2.1°C कम)

धर्मशाला: 20.0°C (सामान्य से -3.3°C कम)

कल्पा: 11.9°C (सामान्य से -0.4 °C कम)

ऊना: 24.5°C (सामान्य से -5.3 °C कम)

नाहन 21.8°C ( सामान्य से-4.9 °C कम)

ऊना: 24.5°C (सामान्य से -5.3°C कम)

मनाली: 15.6°C (सामान्य से -2.3°C कम)

केलांग: 3.0°C

सोलन 20.0°C (सामान्य से -5.4°C कम)

मनाली 15.6°C (सामान्य से -2.3°C कम)

कांगड़ा 23.0°C (सामान्य से -2.6 °C कम)

मंडी 22.8°C (सामान्य से -5°C कम)