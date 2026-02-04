ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! जानें अब कब होगी बारिश-बर्फबारी ?

मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल में आने वाले कुछ दिनों में फिर से बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है.

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

February 4, 2026

February 4, 2026

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग ने दो दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं, बीते दिनों प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कई जगहों पर बर्फबारी हुई है. खासतौर पर लाहौल-स्पीति जिले में कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है. जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है. बर्फबारी के चलते लोगों को पेयजल संबंधी दिक्कतें आ रही हैं. वहीं, कई इलाकों में बिजली गुल है. भारी बर्फबारी होने से कई सड़कें अभी भी बंद हैं.

कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी?

मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 फरवरी को प्रदेशभर में मौसम साफ रहेगा. वहीं, 6 और 8 फरवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो स्थानों में हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं. जबकि मध्यम पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. वहीं, 9 फरवरी से प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेने वाला है. ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं, निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.

घने कोहरे का कहर

वहीं, प्रदेश में हो रही भारी बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है. जिससे ठंड में इजाफा हुआ है. ऐसे में निचले और मैदानी इलाकों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर में आज घना कोहरा छाया रहेगा. ऐसे में विजिबिलिटी कम होगी, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत आ सकती है.

February 4, 2026

