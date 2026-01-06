शीतलहर की चपेट में हिमाचल, ताबो में -10.8 डिग्री तक लुढ़का तापमान, घने कोहरे का अलर्ट जारी
हिमाचल में मौसम विभाग ने आज बारिश-बर्फबारी होने को लेकर संभावना जताई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 12:42 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के बाद तापमान में गिरावट आई है. समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और कई जगहों पर घना कोहरा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है. बीते रोज भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है. जिससे 5 जगहों पर पारा माइनस में चला गया है. जिससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है. हालांकि निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन घने कोहरे का कहर यहां भी जारी है.
घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी
हिमाचल में ठंड के साथ गहरी धुंध का प्रकोप भी जारी है. प्रदेश में 9 जनवरी तक घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक निचली पहाड़ियों व मैदानी इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि 8 और 9 जनवरी को बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में घने कोहरे का येलो अलर्ट है.
पांच जगहों पर तापमान माइनस में
हिमाचल में पांच जगहों पर तापमान माइनस में लुढ़क गया है. ताबो -10.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा. जबकि कुकुमसेरी में -7.1, कल्पा में -3.4, नारकंडा में -2.0 और रिकांगपिओ में -0.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. इसके अलावा शिमला में 2.5, सुंदरनगर में 1.3, भुंतर में 2.5, धर्मशाला में 2.2, ऊना में 5.4, नाहन में 5.0, पालमपुर में 2.0, सोलन में 0.2, मनाली में 3.0, कांगड़ा में 4.2, मंडी में 3.1, बिलासपुर में 6.0, हमीरपुर में 4.1, जुब्बरहट्टी में 4.8, कुफरी में 0.1, सेओबाग में 1.0, बरठीं में 4.9, कसौली में 3.7, पांवटा साहिब में 8.0, सराहन में 4.0, देहरा गोपीपुर में 7.0, नेरी में 5.4 और बजौरा में 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.
|हिमाचल में न्यूनतम तापमान
|स्थान
न्यूनतम तापमान
(डिग्री सेल्सियस)
|ताबो
|-10.8
|कुकुमसेरी
|-7.1
|कल्पा
|-3.4
|नारकंडा
|-2.0
|रिकांगपिओ
|-0.5
|शिमला
|2.5
|सुंदरनगर
|1.3
|भुंतर
|2.5
|धर्मशाला
|2.2
|ऊना
|5.4
|नाहन
|5.0
|पालमपुर
|2.0
|सोलन
|0.2
|मनाली
|3.0
|कांगड़ा
|4.2
|मंडी
|3.1
|बिलासपुर
|6.0
|हमीरपुर
|4.1
|जुब्बरहट्टी
|4.8
|कुफरी
|0.1
|सेओबाग
|1.0
|बरठीं
|4.9
|कसौली
|3.7
|पांवटा साहिब
|8.0
|सराहन
|4.0
|देहरा गोपीपुर
|7.0
|नेरी
|5.4
|बजौरा
|3.5
कैसा रहेगा आज का मौसम?
वहीं, बात करें कि आज मौसम कैसा रहेगा? तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछेक जगहों पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है. आज लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं. वहीं, मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. हालांकि कुछ क्षेत्रों में आसमान में हल्के बादल बने हुए हैं, जिससे ठंड में इजाफा हो रहा है. राजधानी शिमला में भी हल्के बादल हैं, लेकिन यहां बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है. इसके अलावा 11 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार नजर आ रहे हैं.
5 जनवरी को यहां हुई बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश में सोमवार, यानी 5 जनवरी को ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फ के फाहे गिरे. ऊंची पहाड़ियों में मौसम के अलर्ट के बीच सोमवार को मनाली में बर्फबारी हुई. सोमवार को दोपहर बाद अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर हल्की बर्फबारी शुरू हुई. जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू हुई, मौके पर मौजूद सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और सैलानी ताजा बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए.
नवंबर-दिसंबर में हुई सामान्य से कम बारिश
हिमाचल प्रदेश में बीते साल नवंबर और दिसंबर महीने सूखे की स्थिति बनी रही. प्रदेश में पिछले साल नवंबर महीने में महज 1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 95 फीसदी कम है. नवंबर महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 19.7 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, दिसंबर महीने में 0.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है. जो सामान्य से 99 फीसदी कम है. दिसंबर महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 38.1 मिलीमीटर बारिश का है.