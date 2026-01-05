मौसम का मिजाज: हिमाचल में आज होगी बारिश-बर्फबारी! 7 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी
हिमाचल में पांच जगहों का तापमान माइनस में चला गया है. जबकि 4 शहरों का तापमान शून्य तक पहुंच गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 10:21 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में साल के शुरुआत में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम साफ है. प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. हालांकि ठंड का कहर जारी है. घने कोहरे की मार के साथ प्रदेश में 5 जगहों पर तापमान माइनस में चला गया है. जिससे समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. वहीं, मौसम विभाग ने आज मौसम के मिजाज में बदलाव के आसार जताए हैं. जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है.
कब होगी बारिश-बर्फबारी ?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज और कल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर है, इसलिए सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है. आज, 5 जनवरी को लाहौल-स्पीति और किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 6 जनवरी को लाहौल-स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है. हालांकि मध्यम ऊंचाई वाले और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा. यहां अभी बारिश-बर्फबारी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं.
घने कोहरे का अलर्ट जारी
प्रदेश में मौसम विभाग ने चार दिनों तक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 जनवरी तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग द्वारा वाहन चालकों से खासतौर पर अपील की गई है कि वे सुरक्षित व सावधानी से गाड़ी चलाएं, इसके साथ ही धुंध के बीच फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी गाड़ी हादसे का शिकार न हो.
5 जगहों का पारा माइनस में लुढ़का
वहीं, प्रदेश में पारा माइनस में चला गया है. जिससे लोग कड़कड़ती ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं. -6.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा. इसके अलावा ताबो में -6.1, कल्पा में -3.0, रिकांगपिओ में -0.4 और नारकंडा में -0.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, शिमला में 3.6, सुंदरनगर में 5.5, भुंतर में 0.8, धर्मशाला में 3.5, ऊना और नाहन में 5.5, पालमपुर में 1.0, सोलन में 0.6, मनाली में 0.2, कांगड़ा में 6.6, मंडी में 5.0, बिलासपुर में 7.5, हमीरपुर में 7.7, जुब्बरहट्टी में 4.8, कुफरी में 1.6, सेओबाग में 0.4, बरठीं में 7.7, कसौली में 5.7, पांवटा साहिब में 8.0, सराहन में 4.0, देहरा गोपीपुर में 7.0, नेरी में 7.5 और बजौरा में 1.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.