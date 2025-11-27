ETV Bharat / state

हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट, कड़कड़ाती ठंड के बीच सूखा बीता नवंबर महीना

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नवंबर महीना बीतने को आ गया है, लेकिन बारिश-बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में भी बारिश-बर्फबारी होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में इस साल नवंबर महीना सूखा ही रहने वाला है. हालांकि प्रदेश में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है. प्रदेशभर में शीतलहर जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना नहीं है.

घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. 27 और 28 नवंबर को घना कोहरा फैले रहने को लेकर चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर और मंडी में 2 दिनों तक घना कोहरा रहेगा. बिलासपुर में भाखड़ा डैम और आसपास के एरिया में घना कोहरा छाने की संभावना है. जबकि मंडी के बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घने कोहरे को लेकर पूर्वानुमान है.

जमने लगे झरने, सड़कों पर ब्लैक आइस

वहीं, हिमाचल में बढ़ती ठंड के बीच ऊपरी इलाकों में नदी-नाले और झरने जमने लगे हैं. जिससे ऊपरी इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है और इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं. इसके अलावा सड़कों पर ठंड के चलते पानी जमने लगा है. सड़कों पर ब्लैक आइस के कारण फिसलन बढ़ गई है. ऐसे में हिमाचल के ऊपरी इलाकों में सफर करना इस समय खतरे से खाली नहीं है. मौसम विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानी पूर्वक इन रास्तों पर गाड़ी चलाएं, ताकि कोई भी अनहोनी न हो.