हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट, कड़कड़ाती ठंड के बीच सूखा बीता नवंबर महीना

हिमाचल में शीतलहर के बीच मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है.

हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
Published : November 27, 2025 at 7:47 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नवंबर महीना बीतने को आ गया है, लेकिन बारिश-बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में भी बारिश-बर्फबारी होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में इस साल नवंबर महीना सूखा ही रहने वाला है. हालांकि प्रदेश में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है. प्रदेशभर में शीतलहर जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना नहीं है.

घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. 27 और 28 नवंबर को घना कोहरा फैले रहने को लेकर चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर और मंडी में 2 दिनों तक घना कोहरा रहेगा. बिलासपुर में भाखड़ा डैम और आसपास के एरिया में घना कोहरा छाने की संभावना है. जबकि मंडी के बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घने कोहरे को लेकर पूर्वानुमान है.

जमने लगे झरने, सड़कों पर ब्लैक आइस

वहीं, हिमाचल में बढ़ती ठंड के बीच ऊपरी इलाकों में नदी-नाले और झरने जमने लगे हैं. जिससे ऊपरी इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है और इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं. इसके अलावा सड़कों पर ठंड के चलते पानी जमने लगा है. सड़कों पर ब्लैक आइस के कारण फिसलन बढ़ गई है. ऐसे में हिमाचल के ऊपरी इलाकों में सफर करना इस समय खतरे से खाली नहीं है. मौसम विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानी पूर्वक इन रास्तों पर गाड़ी चलाएं, ताकि कोई भी अनहोनी न हो.

बारिश-बर्फबारी न होने से किसानों-बागवानों को नुकसान

वहीं, नवंबर महीने में बारिश-बर्फबारी न होने से सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों-बागवानों को भुगतना पड़ रहा है. बारिश-बर्फबारी न होने से किसान-बागवान अपनी फसलों बिजाई नहीं कर पा रहे हैं. हिमाचल में नवंबर महीने में किसानों द्वारा गेहूं समेत अन्य रबी फसलों की बिजाई कर दी जाती है, लेकिन बारिश न होने के चलते जमीन में नमी नहीं है. जिसके चलते किसान गेहूं और अन्य रबी फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, बर्फबारी न होने से बागवानों को भी खासा नुकसान हो रहा है.

हिमाचल में -6.8 डिग्री तक गिरा तापमान

हिमाचल में तापमान माइनस में लुढ़क गया है. प्रदेश में -6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ ताबो सबसे ठंडा रहा. कुकुमसेरी का तापमान भी -4.5 डिग्री दर्ज किया गया है. इसके अलावा शिमला में 6.6, सुंदरनगर में 3.0, भुंतर में 2.4, कल्पा में 0.4, धर्मशाला में 7.3, ऊना में 6.8, नाहन में 9.9, पालमपुर में 4.5, सोलन में 2.6, मनाली में 1.1, कांगड़ा में 5.7, मंडी में 5.6, हमीरपुर में 4.9, जुब्बरहट्टी में 8.2, कुफरी में 5.5, नारकंडा में 3.6, भरमौर में 5.1, रिकांगपिओ में 2.9, सेओबाग में 1.0, बरठीं में 7.0, पांवटा साहिब में 11.0, सराहन में 5.0, देहरा गोपीपुर में 8.0, नेरी में 9.9 और बजौरा में 2.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

