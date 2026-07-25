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हिमाचल जानें कैसा रहेगा मौसम, आज इन जिलों में येलो अलर्ट

हिमाचल में 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा. 27 और 28 जुलाई को भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी.

हिमाचल के सात जिलों में येलो अलर्ट
हिमाचल के सात जिलों में येलो अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 11:56 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर लगातार बना हुआ है. शिमला समेत पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश का दौर पिछले कई दिनों से जारी है. बारिश के कारण भूस्खलन का दौर भी जारी है, जिसके चलते जान माल का काफी नुकसान हो रहा है.

वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के मुताबिक, प्रदेश में अगले सात दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आने वाले 27 और 28 जुलाई को मैदानी, निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. आज हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया है.मौसम विभाग के अनुसार, 25 से 30 जुलाई के दौरान प्रदेश के मैदानी, निचले तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है. उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी अनेक स्थानों से लेकर अधिकांश स्थानों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा.

कैसा रहेगा मौसम

27 और 28 जुलाई को कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट रहेगा. मंडी में 25 से 28 जुलाई तक लगातार बारिश के साथ एकाध स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं शिमला में 26 से 28 जुलाई तक झमाझम बारिश और भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंब में 25 जुलाई और फिर 28 जुलाई को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. कुल्लू जिले में 25, 27 और 28 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश के साथ एकाध स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. 30 जुलाई तक जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल-स्पीति में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. यहां फिलहाल भारी बारिश का कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

बारिश के कारण बढ़ा भू-स्खलन का खतरा

27 से 29 जुलाई के दौरान तेज बारिश के कारण संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ (फ़्लैश फ्लड), सड़कों के बाधित होने और नदी-नालों के जलस्तर में अचानक वृद्धि का खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग और प्रशासन ने पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन आशंकित क्षेत्रों के करीब न जाने की सख्त सलाह दी है.

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