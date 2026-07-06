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हिमाचल के 6 जिलों में अगले दो दिन तक भारी बारिश के आसार, लोगों को दी गई सतर्क रहने की सलाह

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के छह जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. इन जिलों के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा प्रदेश के कम ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है. इसको देखते हुए आईएमडी ने तीन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मध्यवर्ती और कुछ मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन व आईएमडी की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है. अगले पांच से सात दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. प्रदेश के मध्य ऊंचाई वाले और निचले इलाकों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है. मुख्य रूप से कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों में अगले दो दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं. इन छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, जिला ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में मध्यम स्तर की बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 8 जुलाई के बाद दो दिनों के लिए भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार (ETV Bharat)

तापमान में नहीं किसी बदलाव की संभावना