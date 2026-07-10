ETV Bharat / state

हिमाचल में भारी बारिश बनी आफत, स्कूलों के साथ कई सड़कें बंद, कई बांधों का बढ़ा जलस्तर

ग्रामीण राजीव कुमार और टेकचंद का कहना है कि 'अब इस लकड़ी के पुल से लोगों को गांव में आने के लिए आसानी होगी, क्योंकि बरसात के मौसम में ये नाला उफान पर रहता है. हालांकि ये पुल अस्थाई तौर पर बनाया गया है.'

वहीं, बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक व्यक्ति पीठ पर बच्चे को लादकर कशेरी नाले को पार करता हुआ नजर आया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. वहीं, अब ग्रामीणों ने मिलकर नाले के ऊपर लकड़ी का पुल अस्थाई तौर पर तैयार किया है. हालांकि यहां पर लोक निर्माण विभाग लोहे का पुल भी बना रहा है, लेकिन काम पूरा न होने के चलते लोगों को नाला पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. बीते दिन तीन गांव के ग्रामीणों ने मिलकर नाले पर लकड़ी का पुल तैयार कर दिया.

मौसम खराब होने की सूचना मिलने के बाद जगह-जगह मशीनरी तैनात कर दी गई हैं और जहां-जहां पर भी मलबा गिरा हुआ है. उसे हटाया जा रहा है, ताकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सके.-डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र

कुल्लू प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार औट आनी सड़क भी पेड़ गिरने के चलते अवरुद्ध हो गई है. इसके अलावा सैंज घाटी में भी न्यूली सड़क भूस्खलन के कारण बंद हो गई है. बंजार उप मंडल की बात करें तो यहां पर भरठीधार सड़क, गुशेनी सड़क पर भी भूस्खलन के चलते वाहनों की आवाजाही फिलहाल रुक गई है. इसके अलावा पेड़ गिरने के चलते कुछ इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर भी बाधित हो गए हैं. वहीं, जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि भारी बारिश को देखते हुए नदी नालों का रुख बिल्कुल ना करें. इसके अलावा अगर संभव हो तो वो आज अपनी यात्रा को टाल दें, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है.

जिला कुल्लू की बात करें तो यहां बीती रात से हो रही बारिश के चलते कई सड़कों पर भूस्खलन हुआ है. फिलहाल एक दर्जन से अधिक सड़के भूस्खलन के चलते प्रभावित हुई हैं. वहीं सड़क बंद होने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने भी सड़क बहाली का काम शुरू कर दिया है, लेकिन बार-बार हो रहे भूस्खलन के चलते सड़कें बंद हो रही हैं. इससे यातायात को बहाल करने में परेशानी आ रही है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीती रात से ही भारी बारिश का दौर जारी है. बारिश के कारण कई जिलों में जीवन अस्त-व्यस्त होता नजर आ रहा है. भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं. कई जगहों पर भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग बंद होने से यातायात ठप हो गया है. इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. भारी बारिश को देखते हुए कई जगहों पर स्कूलों को आज बंद रखने के आदेश भी प्रशासन ने दिए हैं.

शिमला में 27 सड़क मार्ग बाधित

शिमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है. आज भी जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. भारी बारिश के कारण शिमला जिले में 27 लिंक रोड सहित 53 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं. जिले में 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है. ऐसे में ये आंकड़ा अभी और बढ़ने के आसार हैं. प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार ढली-रोहड़ू मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है. ढली- सैंज मार्ग पर यातायात सामान्य है, जबकि सैंज-चौपाल मार्ग पर यातायात ठप हो गया है. ढली-रामपुर सड़क पर यातायात सही से चल रहा है. ढली-सुन्नी-तत्तापानी मार्ग पर यातायात सुचारु है, जबकि तत्तापानी-किंगल मार्ग भूस्खलन के कारण बंद है.

शिमला में 27 सड़कें बंद (ETV Bharat)

उप-राष्ट्रपति का दौरा रद्द

आज हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौमस खराब बना रहेगा. इसके चलते उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का प्रस्तावित शिमला दौरा रद्द हो गया है. देश के उपराष्ट्रपति आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (IIAS) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होना था. अब वे इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे.

नदियों और बांधों का बढ़ा जलस्तर

हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर राज्य के प्रमुख बांधों पर दिखने लगा है. बिलासपुर और मंडी जिलों में स्थित बडे़ जलविद्युत प्रोजेक्ट्स और डैम्स में पानी की आवक (इनफ्लो) में सुबह के समय अचानक भारी उछाल दर्ज किया गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे के बीच बिलासपुर के कोल डैम और भाखड़ा डैम के साथ-साथ मंडी के पंडोह डैम में पानी का इनफ्लो लगातार खतरनाक स्तर की ओर बढ़ता देखा गया.

बिलासपुर जिले में स्थित कोल बांध में सुबह 3 बजे पानी की आवक जहां 971 क्यूमेक्स दर्ज की गई थी, वहीं सुबह 7 बजे तक यह बढ़कर 1730 क्यूमेक्स के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. इसके बाद भी बांध में पानी की आवक 1500 क्यूमेक्स से ऊपर ही बनी हुई है, जो निचले इलाकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है. भाखड़ा बांध (Bhakra Dam) में भी पानी का इनफ्लो सुबह से ही काफी तेज बना हुआ है. तड़के 3 बजे भाखड़ा में 1238 क्यूमेक्स पानी आ रहा था, जो सुबह 7 बजे तक तेजी से बढ़कर 1894 क्यूमेक्स तक पहुंच गया. सुबह 8 बजे भी यहां 1636 क्यूमेक्स की भारी आवक दर्ज की गई. मंडी जिले में ब्यास नदी पर बने पंडोह बांध की स्थिति भी संवेदनशील बनी हुई है. पंडोह डैम में सुबह 3 बजे पानी का इनफ्लो 878.95 क्यूमेक्स था, जो बीच में मामूली उतार-चढ़ाव के बाद सुबह 9 बजे बढ़कर 974.52 क्यूमेक्स के स्तर पर पहुंच गया है.

कुल्लू में सड़क पर हुआ भूस्खलन (ETV Bharat)

सिरमौर-सोलन में स्कूल बंद

सिरमौर-सोलन जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है. भारी बारिश से लैंडस्लाइड, फ्लैश बाढ़, पेड़ उखड़ने, सड़कें जाम होने और जान-माल के खतरे को देखते हुए ज़िले भर में सरकारी औऱ प्राइवेट शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं. हिमाचल प्रदेश में 10 से 16 जुलाई तक अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश की संभावना है, लेकिन 17 से 23 जुलाई के बीच प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है. इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है. आज कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबाकि दूसरे जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.

ये भी पढ़ें: सावधान! हिमाचल के इन पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए झमाझम बारिश से कब मिलेगी राहत