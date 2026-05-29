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हिमाचल में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई क्षेत्रों में भारी बारिश-ओलवृष्टि, फसलों को पहुंचा नुकसान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. बीते कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई. खासकर शिमला जिले के रोहड़ू और मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है.

ओलावृष्टि से फसल को नुकसान

मंडी जिले के करसोग के डींग और कथेड़ क्षेत्रों के साथ-साथ शिमला जिले के रोहड़ू के शरोंथा इलाके में शुक्रवार को भारी ओलावृष्टि हुई. कई जगहों पर बगीचों में लगे सेब के पौधों और फलों को नुकसान पहुंचा है. बागवानों द्वारा फसल को बचाने के लिए लगाए गए एंटी हेल नेट भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गए. ओले इतने बड़े और तेज थे कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों और सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी. स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र ओलों की सफेद चादर से ढक गया. तेज हवाओं और लगातार गिरते ओलों के कारण सेब, मटर तथा अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. बागवानों ने बताया कि उनकी महीनों की मेहनत कुछ ही देर में बर्बाद हो गई. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नुकसान का आकलन करने और प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है.

कहां हुई कितनी बारिश?

प्रदेश के सिरमौर जिले में बीती रात कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग के अनुसार, नाहन में सबसे अधिक 14.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा पांवटा साहिब में 6.4 मिमी, धौलाकुंआ में 3.5 मिमी, कुकुमसेरी में 2.1 मिमी और केलांग में 2.0 मिमी बारिश हुई. बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम ठंडा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

पहाड़ों पर सुहावना हुआ मौसम

शिमला, मनाली, मंडी और कांगड़ा समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार को दिनभर हल्के बादल छाए रहे. मौसम ठंडा होने से पहाड़ी क्षेत्रों में रौनक बढ़ गई है. स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी सुहावने मौसम का आनंद लेते नजर आए. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा था. ऐसे में बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत पहुंचाई है.