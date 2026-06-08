गर्मी से तपने लगे पहाड़, 2 दिन तक हीटवेव का अलर्ट, इस दिन से करवट लेगा मौसम
हिमाचल में मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश और मैदानी इलाकों में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 10:35 AM IST
शिमला: जहां एक ओर मैदानी इलाकें भीषण गर्मी से तप रहे हैं, वहीं पहाड़ भी गर्मी से बेहाल हो रहे हैं. हिमाचल में मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में 9 और 10 जून को निचले व मैदानी इलाकों में हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर और सोलन में एक-दो जगहों पर हीटवेव को लेकर संभावना जताई है. ऐसे में आने वाले दो दिनों में लोगों को भीषण गर्मी और लू से जूझना पड़ सकता है.
पहाड़ों में बारिश, मैदानों में हीटवेव
वहीं, ऊपरी इलाकों में मौसम विभाग ने आज एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार जताए हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 8 और 9 जून को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि मध्य और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, 10 जून को ऊंचाई व मध्य पहाड़ी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन निचले व मैदानी इलाकों में हीटवेव की संभावना है.
तेज हवाओं का येलो अलर्ट
वहीं, 11 जून से प्रदेशभर में मौसम करवट लेगा और बारिश का दौर शुरू होगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 और 12 जून को गरज-बिजली और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. बारिश का दौर 13 जून तक प्रदेशभर में जारी रहेगा.
11 जून से प्रदेशभर में बारिश
प्रदेश में 11 जून को ऊंचाई और मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. 12 जून को प्रदेशभर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 13 जून को उच्च पहाड़ी, मध्य पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है.
प्रदेश में पारा 40 डिग्री पार
वहीं, प्रदेश में पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया है. ऊना 41.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 27.4, सुंदरनगर में 36.6, भुंतर में 34.4, कल्पा में 22.8, धर्मशाला में 34.0, नाहन में 34.6, केलांग में 20.0, सोलन में 33.2, मनाली में 27.2, कांगड़ा में 37.0, मंडी में 36.2, चंबा में 32.8, जुब्बड़हट्टी में 31.0, कुफरी में 20.7, बरठीं में 36.6, ताबो में 23.6 और नेरी में 38.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.
5.2 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान
बात करें न्यूनतम तापमान की तो 5.2 डिग्री के साथ ताबो, 5.6 डिग्री के साथ कुकुमसेरी और 5.7 डिग्री के साथ केलांग सबसे ठंडा रहा. वहीं, शिमला में 17.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 17.5, भुंतर में 14.9, कल्पा में 8.4, धर्मशाला में 18.5, ऊना में 20.2, नाहन में 18.4, पालमपुर में 17.0, सोलन में 15.5, मनाली में 11.9, कांगड़ा में 19.1, मंडी में 18.9, बिलासपुर में 23.0, चंबा में 15.4, जुब्बड़हट्टी में 20.2, कुफरी में 12.2, सेउबाग में 14.8, बरठीं में 17.0, पांवटा साहिब में 26.0, सराहन में 16.6, देहरा गोपीपुर में 24.0 और नेरी में 22.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.