हिमाचल में बढ़ी वाहन चलाकों की मुश्किलें! 3 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, इस दिन तक साफ रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में अभी मौसम साफ रहेगा, लेकिन घने कोहरे के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:26 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा. हालांकि इस बीच कई हिस्सों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी में कमी आएगी. ऐसे में वाहन चालकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है. वहीं, कुछ जगहों पर कृषि, फसल और ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो सकता है.
घने कोहरे का अलर्ट जारी
मौसम विभाग के अनुसार 30 नवंबर तक निचली पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर देर रात और सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है. बिलासपुर में भाखड़ा जलाशय और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं. वहीं, मंडी में बल्ह घाटी के अलग-अलग इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि हमीरपुर में सुजानपुर टीरा और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहने की संभावना है.
मौसम विभाग की एडवाइजरी
3 जिलों में घने कोहरे को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वाहन चालकों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
- मौसम को लेकर अपडेट रहें.
- सुरक्षित और धीरे गाड़ी चलाएं.
- फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें.
प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. ताबो में सबसे कम -4.2 ℃ डिग्री न्यूनतम तापमान और ऊना में सबसे ज्यादा 27.0 ℃ डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है. ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान -04 से 06 ℃, मध्यम पर्वतीय इलाकों में 02 से 11 ℃ और निचले व मैदानी इलाकों में 05 से 14 ℃ के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. वहीं, अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में 11 से 18 ℃, मध्य पहाड़ी इलाकों में 19 से 25 ℃ और निचले व मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 22 से 27 ℃ के बीच रहा है.