ETV Bharat / state

हिमाचल में बढ़ी वाहन चलाकों की मुश्किलें! 3 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, इस दिन तक साफ रहेगा मौसम

हिमाचल में कोहरे का अलर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा. हालांकि इस बीच कई हिस्सों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी में कमी आएगी. ऐसे में वाहन चालकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है. वहीं, कुछ जगहों पर कृषि, फसल और ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो सकता है.

घने कोहरे का अलर्ट जारी