हिमाचल के इन क्षेत्रों में घने कोहरे का येलो अलर्ट, जानिए अगले 48 घंटे आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान गिरावट के चलते पहाड़ी इलाकों के शीतलहर तेज हो गई है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में मौसम (ANI)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं दिख रहे हैं. बावजूद इसके प्रदेश के विभिन्न जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. मौसम विभाग ने घना कोहरे को लेकर कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं आपके जिले में आने वाले 2-3 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है.

इन क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विक्षान केंद्र शिमला के अनुसार, इस सप्ताह प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. भाखड़ा बांध (बिलासपुर) के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और इसके आसपास एवं बल्ह घाटी (मंडी) के कुछ हिस्सों में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा.

बारिश-बर्फबारी का कोई आसार नहीं

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, प्रदेश में आगामी 30 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी के कोई आसार नहीं हैं. यानी इस हफ्ते मौसम साफ बना रहेगा. इसके अलावा प्रदेश में 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.उसके बाद अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है.

बारिश-बर्फबारी न होने से किसान-बागवान पर्यटन कारोबारी मायूस

वहीं, नवंबर महीने में प्रदेश में बारिश-बर्फबारी न होने से किसानों-बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी मुरझा गए हैं. बारिश न होने की वजह से किसान गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, बर्फबारी न होने से बागवानों को भी खासा नुकसान हो रहा है. बर्फबारी न होने के चलते बाहरी राज्यों से कम सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन कारोबारियों को खासा नुकसान हो रहा है. पर्यटन कारोबारियों को अब दिसंबर महीने से उम्मीद है. इस बीच सड़कों पर ब्लैक आइस के चलते फिसलन बढ़ गई है.

हिमाचल में न्यूनतम तापमान -7 से 10 डिग्री के बीच

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य के करीब रहा तो कुछ क्षेत्रों में सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम रहा. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान -7 से 10 डिग्री के बीच रहा. बुधवार को न्यूनतम तापमान ताबो में -6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान पांवटा साहिब में 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, प्रदेश में अधिकतम तापमान 10 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

