धुंध की चपेट में बिलासपुर, शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, विजिबिलिटी हुई कम
बिलासपुर में ठंड के साथ-साथ घने कोहरे का कहर भी जारी है. जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 10:00 AM IST|
Updated : December 23, 2025 at 10:55 AM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड के साथ शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग ने बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध एवं जलाशय के आसपास के क्षेत्रों में और मंडी जिले की बल्ह घाटी में घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. वहीं, बिलासपुर के शहर इन दिनों गहरी धुंध की चपेट में हैं. सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है. जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.
ठंड का व्यापार पर पड़ रहा असर
गौरतलब है कि बिलासपुर जिले का अधिकांश क्षेत्र गोविंद सागर झील के किनारे स्थित है. जिसके कारण यहां सर्दियों में धुंध का असर ज्यादा देखने को मिलता है. वहीं, कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. ठंड और धुंध का असर व्यापार पर भी साफ नजर आ रहा है. दुकानदारों का कहना है कि दिनभर ग्राहक कम आ रहे हैं और अधिकतर समय आग सेंककर ही गुजारना पड़ रहा है. सर्द मौसम के चलते बाजारों में रौनक भी फीकी पड़ गई है. बिलासपुर में गहरी धुंध और शीतलहर ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है.
"धुंध और ठंड की वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं. दिनभर आग के सहारे ही बैठना पड़ता है, कामकाज पर काफी असर पड़ा है." - स्थानीय फेरीवाला
सड़कों पर गाड़ी चलाना हुआ मुश्किल
वाहन चालकों को ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है. वाहन चालकों का कहना है कि घने कोहरे के कारण सिर्फ विजिबिलिटी ही कम नहीं हो रही है, बल्कि हेलमेट और गाड़ियों के शीशों पर पानी जम जाता है. इससे ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है. कई वाहन चलाकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में इतनी ज्यादा गहरी धुंध देखने को मिलेगी. प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को सावधानी बरते की अपील की जा रही है.
"हम मुंबई से घूमने आए हैं. इतनी ज्यादा धुंध और ठंड की उम्मीद नहीं थी. यहां बहुत ठंड लग रही है. सुबह-शाम बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. जैसे-जैसे मनाली की ओर बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि टेंपरेचर माइनस में होता जा रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है. यहां पर सर्दियों की पूरी वाइब आ रही है." - समीर, पर्यटक, मुंबई