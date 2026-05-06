सराज में भारी ओलावृष्टि, सेब और मटर की फसल तबाह, किसानों-बागवानों की बढ़ी मुश्किलें
सराज में 15 मिनट हुई भारी ओलावृष्टि ने किसानों-बागवानों की मेहनत पर फेरा पानी, फसलों को भारी नुकसान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 6:23 PM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. एप्पल वैली के नाम से जानी जाने वाली सराज घाटी में आज बुधवार को ओलावृष्टि ने जमकर कहर बरपाया है. दोपहर बाद हुई भारी ओलावृष्टि ने सेब और मटर के साथ-साथ सभी नकदी फसलों को अपनी जद में ले लिया है, जिसके चलते क्षेत्र के बागवानों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं. करीब 15 मिनट तक हई इस ओलावृष्टि से सेब की फसल दागदार हो गई है, साथ ही पेड़ के पत्तों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. बागवानी विभाग ने ओलावृष्टि से प्रभावित इन फसलों पर दवाइयों का छिड़काव करने की सलाह दी है.
दोपहर में शुरू हुई भारी ओलावृष्टि
बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में ओलावृष्टि शुरू हुई और पूरे क्षेत्र में फैल गई. गौरतलब है कि मौसम विभाग ने आज ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सराज में दोपहर बाद जोरदार गर्जना हुई और ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिसकी जद में सेब और मटर की फसल आ गई. बागवानी विभाग के मुताबिक सराज विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश जगहों में सेब के बगीचे ओलावृष्टि से ज्यादा प्रभावित होने की सूचना मिली है. नुकसान का सही आकलन फील्ड से रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकेगा.
"आरंभिक तौर पर 20 से 40 फीसदी सेब की फसल ओलावृष्टि से प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है. विभागीय तथ्यों को आने में अभी देर लगेगी, लेकिन बागवानों की मानें तो शुरुआती दौर में क्षेत्र में सेब की बंपर फसल होने की उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन मौसम के उतार-चढ़ाव ने बागवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है." - नवीन कुमार, एचडीओ, बागवानी विभाग बगस्याड
15 मिनट की ओलावृष्टि ने बागवानों की मेहनत पर फेरा पानी
सराज के किसान-बागवान जवाहर लाल, सोनू ठाकुर, चमन लाल और उत्तम सिंह ठाकुर ने बताया कि मौजूदा समय में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बेहतर फसल की पूरी उम्मीद बाकी थी, लेकिन आज 15 मिनट की ओलावृष्टि ने हमारी 6 से 8 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया है. मटर के पौधों को ओलावृष्टि ने जड़ से ही उखाड़ दिया है. वहीं, कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि सराज विधानसभा क्षेत्र में 500 से 600 हेक्टेयर भूमि पर मटर की फसल लगी हुई है. जहां-जहां ओलावृष्टि ओलावृष्टि हुई है वो किसान 24 घंटे में वेबस्टीन और M-45 का छिड़काव करें.