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हिमाचल में इस दिन तक साफ रहेगा मौसम, सर्दियों की एंट्री के साथ माइनस में गिरा पारा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते रोज प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई है. वहीं, आज से प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा. अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है.

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -2.1 ℃ और सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान ऊना में 32.4 ℃ दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचे पहाड़ों में -02 से 09 ℃ न्यूनतम तापमान, मध्यम पर्वतीय इलाकों में 05 से 17 ℃ और निचले व मैदानी इलाकों में 12 से 19 ℃ के बीच दर्ज किया गया है. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकतम तापमान 11 से 17 ℃, मध्य पहाड़ी इलाकों में 18 से 28 ℃ और निचले व मैदानी इलाकों में 26 से 32 ℃ के बीच रहा.

प्रदेश में दो जगहों पर पारा माइनस में चला गया है. कुकुमसेरी में -2.1 ℃ और केलांग में -1.1 ℃ न्यूनतम तापमान रहा. इसके अलावा शिमला में 11.2 ℃, सुंदरनगर में 11.1 ℃, भुंतर में 7.8 ℃, कल्पा में 2.6 ℃, धर्मशाला में 11.6 ℃, ऊना में 13.0 ℃, नाहन में 15.3 ℃, पालमपुर में 10.5 ℃, सोलन में 9.7 ℃, मनाली में 5.4 ℃, कांगड़ा में 12.4 ℃, मंडी में 11.7 ℃, बिलासपुर में 13.5 ℃, जुब्बड़हट्टी में 13.4 ℃, कुफरी में 9.3 ℃, भरमौर में 13.0 ℃, सेउबाग में 6.5 ℃, बरठीं में 12.8 ℃, पांवटा साहिब में 19.0 ℃, सराहन में 16.6 ℃, नेरी में 16.4 ℃ और बजौरा में 7.2 ℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

हिमाचल का अधिकतम तापमान

वहीं, बात करें अधिकतम तापमान की तो 32.4 ℃ के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके साथ ही शिमला में 21.7 ℃, सुंदरनगर में 27.3 ℃, भुंतर में 28.3 ℃, कल्पा में 11.4 ℃, धर्मशाला में 25.0 ℃, नाहन में 25.6 ℃, केलांग में 14.0 ℃, पालमपुर में 23.3 ℃, सोलन में 25.0 ℃, मनाली में 18.0 ℃, कांगड़ा में 27.6 ℃, मंडी में 28.6 ℃, बिलासपुर में 28.0 ℃, चंबा में 25.9 ℃, जुब्बड़हट्टी में 23.0 ℃, कुफरी में 16.6 ℃, बरठीं में 27.7 ℃, ताबो में 12.9 ℃, नेरी में 27.2 ℃ और बजौरा में 27.5 ℃ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.