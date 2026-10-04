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आज की राहत के बाद हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! इस दिन से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम भले ही साफ और शुष्क बना हुआ है, लेकिन मानसून की विदाई के बाद अब कल से मौसम का मिजाज करवट लेने वाला है. सोमवार, 5 अक्टूबर से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है. इसके बाद 6 से 9 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, जबकि कुछ जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर मौसम चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में आने वाले पांच दिन प्रदेश के मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं.

मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार, आज (रविवार, 4 अक्टूबर को) हिमाचल के निचले, मध्य और ऊंचाई वाले अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इसके बाद 5 अक्टूबर को निचले एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. 6 अक्टूबर से मौसम में बदलाव और स्पष्ट होगा और निचले एवं मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 6 अक्टूबर को निचले एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 7 अक्टूबर को मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों और निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. 8 अक्टूबर को भी निचले क्षेत्रों में कई जगह और मध्य पहाड़ियों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 9 अक्टूबर तक भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

6 से 8 अक्टूबर तक के लिए मौसम विभाग की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के भी आसार

मौसम में बदलाव का असर प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकता है. 6 से 9 अक्टूबर तक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना जताई गई है. ऐसे में ऊंची चोटियों पर मौसम का मिजाज बदलने के साथ तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है.

जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

6 और 7 अक्टूबर को इन जिलों में गरज-चमक का खतरा

मौसम विभाग के जिला स्तरीय चेतावनी बुलेटिन के अनुसार, 6 अक्टूबर को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक/बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. 7 अक्टूबर को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भी इसी तरह की मौसम गतिविधियों का पूर्वानुमान है. इन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, हमीरपुर और किन्नौर में 6 और 7 अक्टूबर के लिए किसी विशेष मौसम चेतावनी का उल्लेख नहीं किया गया है. सोलन में 6 अक्टूबर को चेतावनी नहीं है, जबकि 7 अक्टूबर को गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

फिलहाल आज साफ रहेगा मौसम

प्रदेशवासियों को फिलहाल आज के दिन मौसम के साफ रहने से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला बदलाव 6 और 7 अक्टूबर को ज्यादा प्रभावी हो सकता है. बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए खासकर पहाड़ी और खुले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना के चलते तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है.

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