हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी और तेज तूफान का अलर्ट, कुछ घंटे प्रदेश के लिए बेहद संवेदनशील

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने एक बार फिर से जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को ताजा हिमपात दर्ज किया गया. शिमला में दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हुई, जबकि कुफरी और नारकंडा में दोपहर 12 बजे के बाद अच्छी बर्फबारी हुई. फागू-छराबड़ा मार्ग पर फिसलन बढ़ने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और कई वाहन रास्ते में फंस गए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है. मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और शिमला जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है. इसके चलते जनजीवन प्रभावित होने के साथ-साथ सड़क, बिजली और जल आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बर्फबारी का असर साफ दिखा. चंबा के भरमौर क्षेत्र में शाम 5 बजे तक करीब 6 इंच, स्पीति घाटी में 2 इंच, रोहतांग दर्रे में 7 इंच, गोंदल में 8 इंच और केलांग में 4 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई. किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में देर शाम तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा.

28 जनवरी को इन जिलों में शिक्षण संस्थान बंद

हिमाचल प्रदेश में बुधवार, 28 जनवरी को भी भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए कुल्लू जिला उपायुक्त ने 28 जनवरी 2026 को बंजार, कुल्लू और मनाली उपमंडलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए हैं. वहीं, जिला लाहौल एवं स्पीति के उप-मंडल लाहौल तथा उदयपुर क्षेत्रों में भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

हिमाचल में तेज तूफान की चेतावनी

मौसम विभाग ने मंगलवार रात तेज तूफान की भी चेतावनी जारी की है. कई क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. बिलासपुर और ऊना जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है. बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री नीचे चला गया है। ऊना जिले में सबसे अधिक 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

प्रशासन की पर्यटकों से अपील

मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों को सलाह दी है कि वे अगले कुछ घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें. अगले कुछ घंटे प्रदेश के लिए बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं. बर्फबारी के चलते शिमला, कुल्लू-मनाली समेत कई क्षेत्रों में वाहन रास्ते में ही फंस गए हैं. पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

