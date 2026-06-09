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हिमाचल में हीटवेव का अलर्ट: इन जिलों में लू चलने की चेतावनी, इन क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी की संभावना

मैदानी राज्यों के साथ-साथ अब हिमाचल प्रदेश में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं. मौसम विभाग ने हिमाचल के 3 जिलों में हीटवेव चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले में एक दो स्थानों पर लू चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने अपील की है कि यदि जरूरत न हो तो विशेषकर दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकलें. दोपहर के वक्त अगर घर से बाहर निकलते हैं तो छाता लेकर चलें या सिर ढककर घर से बाहर निकलें.

शिमला: मैदानी राज्यों में इन दिनों गर्मी से लोग बेहाल हैं. भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी लगातार पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं. हालंकि, पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई. बावजूद इसके इन दिनों हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी गर्मी से लोग परेशान हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश के तीन जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक, मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिले के उच्च पहाड़ी इलाकों में और किन्नौर एवं लाहौल स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है. प्रदेश के शेष जिलों में मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है. 11 से 14 जून तक प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के आसार हैं.

हिमाचल में अधिकतम तापमान 41 डिग्री

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग और कुकुमसेरी में 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, प्रदेश का सबसे गर्म स्थान ऊना रहा, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गर्मी की वजह से बाहरी राज्यों से गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल आ रहे पर्यटक भी इनदिनों गर्मी के कारण हसीन वादियों का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं. अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है. वहीं, अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.

हीट एग्जॉशन के प्रमुख लक्षण (ETV Bharat GFX)

हीट एग्जॉशन के प्रमुख लक्षण

हीट एग्जॉशन के प्रमुख लक्षण हैं, अगर ये लक्षण दिखे तो विशेष सावधानी बरतें. जैसे- अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी महसूस होना, सिरदर्द और चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, मतली और उल्टी होना, शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाना, त्वचा का गर्म एवं शुष्क हो जाना, भ्रम की स्थिति, बेहोशी या अचानक गिर जाना और दौरे पड़ना ये प्रमुख लक्षण हैं.

हीटवेव से कैसे करें बचाव? (ETV Bharat GFX)

हीटवेव से कैसे करें बचाव?

मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने बताया कि, अत्यधिक गर्मी और लू स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. समय रहते सावधानी अपनाकर हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है. इसलिए धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए. लू से बचने के लिए हल्के रंग के ढीले एवं सूती कपड़े पहनें. बाहर जाते समय छाता, टोपी, चश्मा और जूते पहनें. 12 बजे से 3 बजे के बीच के बाहर जाने से बचें. प्यास न लगने पर भी पर्याप्त पानी पीते रहें. ORS, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और नारियल पानी का सेवन करें.

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