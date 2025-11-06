ETV Bharat / state

बारिश-बर्फबारी के बाद हिमाचल में लुढ़का न्यूनतम तापमान, जानिए आज आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

पिछले दिनों ऊंचाई वाले क्षेेत्रों में बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ गई है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 9:47 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है, जिसके चलते प्रदेश ठंड बढ़ गई है. बुधवार के भी मनाली, लाहौल, किन्नौर समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई. ताजा बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंड और बढ़ गई है. ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है. आइए जानते हैं आज प्रदेश के किस जिले में कैसा तापमान रहने वाला है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश और बेर्फबारी देखी गई. विभाग के मुताबिक, आज यानी गुरुवार 6 नवंबर को मंडी जिले की बल्ह घाटी और बिलासपुर जिले के भाखड़ा जलाशय में मध्य कोहरा छाए रहने की संभावना है. प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं. सप्ताह के शेष दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

हिमाचल में माइनस 2 डिग्री तापमान

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन तापमान की गिरावट के साथ दिन-प्रतिदिन ठंड भी बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार, 5 नवंबर को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

हिमाचल में न्यूनतम और अधिकतम तापमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है. अगले कुछ घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है. वहीं, अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.

Last Updated : November 6, 2025 at 10:19 AM IST

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE 6 NOVEMBER
FOG IN MANDI
SNOWFALL IN LAHAUL SPITI
हिमाचल में मौसम
HIMACHAL WEATHER UPDATE

