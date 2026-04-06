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हिमाचल में मौसम का तांडव, अभी नहीं मिलेगी बारिश राहत, यहां पढ़ें पूरा वेदर अपडेट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने सबको हैरान कर दिया है. अप्रैल महीने में बारिश का दौर जारी है. इससे गेहूं की फसल खराब होने की चिंता किसानों को सता रही है. पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है. वहीं, ओलावृष्टि से बागवान भी परेशान हैं.

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी साथ में कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि हुई है. इस बेमौसम ओलावृष्टि ने प्रदेश के बागवानों और किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है. अप्रैल का समय सेब, नाशपाती के पेड़ों में फ्लावरिंग (फूल आने) का होता है, और इस दौरान ओलावृष्टि फसल को भारी नुकसान पहुँचा सकती है. ठियोग और कोटखाई क्षेत्र के बागवानों का कहना है कि ओलों के कारण फूल झड़ रहे हैं, जिससे इस साल उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है. वहीं निचले इलाकों में गेहूं की तैयार फसल को भी बारिश और ओलों से काफी नुकसान पहुंचा है. आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि से राहत नहीं मिलने वाली है. कसौली और आस-पास के इलाकों, कुल्लू के आनी, निरमंड में मौसम ने भारी तांडव मचाया और भारी ओलवृष्टि देखने को मिली और ओलों से सड़कें सफेद हो गई.

कैसा रहेगा मौसम

आने वाले दिनों के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है. 7 और 8 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है. इस दौरान प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारीर की संभावना है. 9 अप्रैल को भी मौसम में कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है. 10 और 11 अप्रैल को मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी की संभावना है, लेकिन निचले इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा.इस दौरान कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती हैं. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कहां कितना रहा तापमान