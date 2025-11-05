ETV Bharat / state

किन्नौर में बर्फबारी, यहां माइनस 3 डिग्री पहुंचा तापमान, जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

किन्नौर जिले में बर्फबारी. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल के इन जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना को देखते येलो अलर्ट जारी किया है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में मौसम किन्नौर में बर्फबारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 10:10 AM IST

Updated : November 5, 2025 at 10:16 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है. किन्नौर जिले में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश में दिन-ब-दिन ठंड बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण हरियाणा और उसके आसपास के ऊपरी ऊपरी वायु सर्कुलेशन अब उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर स्थित है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज यानी बुधवार 5 नवंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. आइए जानते हैं प्रदेश के किस जिले में आज कैसा मौसम रहने वाला है.

किन्नौर में बर्फबारी

जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी का दौर जारी है. ताजा बर्फबारी के कारण पूरा क्षेत्र चांदी की तरह चमकने लगा है. बर्फबारी के बाद रकछम गांव में पीने के पानी के जलस्त्रोत भी जमने शुरू हो गए हैं. इसके आलावा जिले के छितकुल, हांगरंग घाटी के कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के चलते अब जिला में शीतलहर का कहर शुरू हो गया है. फिलहाल बर्फबारी के कारण अब तक किसी भी सड़क मार्ग के अवरुद्ध होने की सूचना नहीं है.

SNOWFALL IN KINNAUR
किन्नौर में बर्फबारी (ETV Bharat)

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है. इसके अलावा कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार है. शिमला शहर में बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि प्रदेश के शेष जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है.

हिमाचल में माइनस 3 डिग्री पहुंचा तापमान

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन तापमान की गिरावट के साथ ही ठंड भी बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार, 4 नवंबर को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में -3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुंदरनगर में मध्यम कोहरा छाया रहा.

अधिकतम और न्यूनतम तापमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. प्रदेश में न्यूनतम तापमान -4 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इसके अलावा प्रदेश में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. प्रदेश में अधिकतम तापमान औसतन 16-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

SNOWFALL IN KINNAUR
किन्नौर में बर्फबारी का दौरा जारी (ETV Bharat)

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है. निचले पहाड़ी/मैदानी इलाकों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसके अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है. वहीं, अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है.

