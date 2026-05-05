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हिमाचल के इन 10 जिलों में बारिश-बर्फबारी का येलो और ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और ओलवृष्टि दर्ज की गई है. वहीं, आज (मंगलवार, 5 मई) भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई स्थानों पर ओलावृष्टि, तेज तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.

येलो और ऑरेज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिले में एक-दो स्थानों पर बारिश, बिजली कड़कने के साथ 40-50 KM की रफ्तार से तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर बारिश, ओलावृष्टि और 40-50 KM की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. किन्नौर और लाहौल स्पीति में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है.

वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार 6 मई को प्रदेश के 10 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर बारिश, बिजली कड़कने और 40-50 KM की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.