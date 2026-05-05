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हिमाचल के इन 10 जिलों में बारिश-बर्फबारी का येलो और ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी

हिमाचल के विभिन्न जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का दौर जारी है, आज भी प्रदेश में मौसम को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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हिमाचल में बारिश ओलावृष्टि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:42 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और ओलवृष्टि दर्ज की गई है. वहीं, आज (मंगलवार, 5 मई) भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई स्थानों पर ओलावृष्टि, तेज तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.

येलो और ऑरेज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिले में एक-दो स्थानों पर बारिश, बिजली कड़कने के साथ 40-50 KM की रफ्तार से तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर बारिश, ओलावृष्टि और 40-50 KM की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. किन्नौर और लाहौल स्पीति में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है.

वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार 6 मई को प्रदेश के 10 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर बारिश, बिजली कड़कने और 40-50 KM की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 4 और 5 मई को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है. मैदानी/निचले पर्वतीय क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

हिमाचल में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. इसके साथ ही प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. सोमवार को सबसे कम न्यूमनतम तापमान प्रदेश के ताबो में 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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