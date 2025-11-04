ETV Bharat / state

हिमाचल में गरज-चमक का येलो अलर्ट, आज इन जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी.

Himachal Weather Update 4 November
हिमाचल में मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 9:50 AM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज मंगलवार (4 नवंबर) और बुधवार, 5 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है.आइए जानते हैं आज किस जिले में मौसम का कैसा मिजाज रहने वाला है.

आंधी-तूफान का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, मंडी जिले के सुंदरनगर में मध्य कोहरा और बिलासपुर में हल्का कोहरा छाया रहा. आज मंगलवार (4 नवंबर को) ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, बुधवार 5 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. इसके अलावा सप्ताह के शेष दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान की गिरावट के साथ ही दिन-प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार, 3 नवंबर को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, शनिवार, 1 नवंबर को सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 4 नवंबर और बुधवार, 5 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मंगलवार, 4 नवंबर को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

वहीं, बुधवार, 5 नवंबर को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

अधिकतम और न्यूनतम तापमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. उसके बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना बन रही है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान -1 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इसके अलावा प्रदेश में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. उसके बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है. प्रदेश में अधिकतम तापमान औसतन 14-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

