कई राज्यों में चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण भारी बारिश का अलर्ट, हिमाचल में माइनस में पहुंचा तापमान

देश के कई राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार (29 अक्टूबर) को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री दर्ज किया गया. इस दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 4 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है.

शिमला: चक्रवाती तूफान मोंथा भले ही कमजोर पड़ गया है लेकिन, अभी भी देश के कई राज्यों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार मोंथा तूफान के कारण देश के कई राज्यों के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. हिमाचल में तापमान माइनस में पहुंच गया है. आखिर हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार (30 अक्टूबर) को शिमला, किन्नौर और सिरमौर जिलों में एक या दो जगहों पर बहुत हल्की बारिश की संभावना है. अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इसके बाद, अगले तीन-चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. वहीं, अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है.

हिमाचल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों में पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य रहा और कुछ स्थानों पर सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. प्रदेश में न्यूनतम तापमान 0-17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा, जबकि कुछ स्थानों पर सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. प्रदेश में अधिकतम तापमान 15-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

पर्यटक कर रहे हिमाचल का रुख

इन दिनों हिमाचल प्रदेश में मौसम सुहावना है. ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं. कई राज्यों में बारिश और प्रदूषण से हाल बेहाल है. ऐसे में सैलानी इन दिनों हिमाचल की हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं. मानसून सीजन में पर्यटन कारोबार की रफ्तार थम गई थी, जिससे पर्यटन कारोबारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन, एक बार फिर से पर्यटन कारोबार में तेजी देखी जा रही है.

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश के तट और उसके आसपास, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण आंतरिक ओडिशा और दक्षिण ओडिशा तट और उसके आसपास, उत्तरी तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा चलने को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, इन जगहों पर 45 से 65 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने की संभावना है.

