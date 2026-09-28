जानें हिमाचल में कब तक खराब रहेगा मौसम? इन इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी
हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और बर्फबारी जारी. बारिश के कारण तापमान सामान्य से भी कम रहा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 3:11 PM IST
शिमला: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का दौर जारी है. सुबह से शिमला कई हिस्सों में बारिश हो रही है. बारिश के चलते तापमान में भी 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.
वहीं, बारिश के कारण शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के चिड़गांव में सोमवार सुबह भारी भूस्खलन से हड़कंप मच गया. जांगलिख पुल के पास अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह मलबे और चट्टानों से भर गई और दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रुक गई. किन्नौर के टापरी स्थित पागल नाला के पास रात करीब आठ बजे पहाड़ी से अचानक भारी-भरकम पत्थर और चट्टानें गिरने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई. अचानक हुए भूस्खलन और लगातार गिरते पत्थरों के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान एक बस सहित तीन छोटे वाहन भी पत्थरों की चपेट में आ गए.
कब तक मौसम रहेगा खराब
सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 'आज दिन भर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर समेत मैदानी क्षेत्रों के अलावा मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले जिलों में भी बारिश हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. 29 सितंबर से मौसम में काफी सुधार आने की संभावना है. इस दौरान कांगड़ा और मंडी के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद 30 सितंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना है. 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा.'
कांगड़ा में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड
बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कांगड़ा जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई. सबसे अधिक बारिश कांगड़ा में करीब 70 मिलीमीटर, जबकि धर्मशाला में करीब 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर में मध्यम बारिश हुई है. वहीं किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई.
तापमान में आई गिरावट
वहीं, पिछले 48 घंटों में घटी मौसम गतिविधि के कारण प्रदेश में दिन के तापमान में सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है. कल्पा में दिन का तापमान करीब 8 डिग्री रहा, जो सामान्य से लगभग 12 डिग्री कम है. नाहन में करीब 21 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा. शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा समेत अन्य क्षेत्रों में भी दिन का तापमान सामान्य से करीब 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया. हालांकि मौसम साफ होने के बाद तापमान में अगले कुछ दिनों में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है.
सामान्य से 12 फीसदी कम बारिश
वहीं, मानसून सीजन के दौरान 1 जून से 28 सितंबर तक प्रदेश में कुल बारिश सामान्य से करीब 12 फीसदी कम दर्ज की गई है, जिसे सामान्य श्रेणी में माना जाता है. जिला स्तर पर लाहौल-स्पीति में सामान्य से करीब 65 फीसदी कम और हमीरपुर में करीब 34 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई है. सोलन और मंडी में बारिश सामान्य से लगभग 16 से 17 फीसदी कम रही. वहीं किन्नौर में सामान्य से करीब 18 फीसदी अधिक और शिमला में करीब 13 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी जिलों में बारिश सामान्य के आसपास रही है.
मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि 'प्रदेश में मानसून की विदाई को लेकर अभी आधिकारिक अपडेट का इंतजार है. 30 सितंबर के बाद जब मौसम साफ होगा और परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी, उसके बाद मानसून के विड्रॉल को लेकर अपडेट जारी किया जाएगा.'
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