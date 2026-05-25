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सावधान! नवतपा के साथ ही अगले 2 दो दिन तक हिमाचल के इन जिलों में हीटवेव का अलर्ट, आज बारिश-बर्फबारी की संभावना

हिमाचल में हीटवेव का अलर्ट ( ETV Bharat GFX )