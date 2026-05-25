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सावधान! नवतपा के साथ ही अगले 2 दो दिन तक हिमाचल के इन जिलों में हीटवेव का अलर्ट, आज बारिश-बर्फबारी की संभावना

नवतपा शुरू होने के साथ ही हिमाचल के 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

Himachal Weather Update HEATWAVE ALERT
हिमाचल में हीटवेव का अलर्ट (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 1:22 PM IST

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शिमला: मैदानी राज्यों में लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से सात डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना के साथ 26 और 27 मई को पांच जिलों में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल में हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, चंबा, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा जिलों के उच्च पहाड़ी इलाकों में और कन्नौर एवं लाहौल-स्पीति जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है. इसके साथ ही चंबा कुल्लू शिमला और कांगड़ा जिले के शेष हिस्सों और मंडी जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बिजली कड़कने के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहेगा. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के आसार हैं.

HEATWAVE ALERT
हीटवेव से ऐसे बचें (ETV Bharat GFX)

हिमाचल के इन जिलों में हीटवेव की चेतावनी

सोमवार, 25 मई से नवतपा की शुरुआत हो रही है. ज्येष्ठ मास में आने वाले नौतपा के 9 दिन गर्मी काफी अधिक रहती है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और सोलन जिले में हीटवेव की स्थिति को देखते हुए चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग ने 28 मई को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बिजली कड़कने को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही, मौसम विभाग ने हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों में भी तेज आंधी, बिजली कड़कने को लेकर चेतावनी जारी की है.

हीटवेव अलर्ट में बरते ये सावधानी

  1. लू की चपेट में आने से बचने के लिए लंबे समय तक धूप में न रहें.
  2. सूती (कॉटन), हल्के और हल्के रंग के कपड़े पहनें.
  3. बाहर निकलते समय छतरी, टोपी या तौलिया से सिर ढकें.
  4. समय-समय में अधिक से अधिक पानी पीते रहें.

हिमाचल में अधिकत तापमान 41 डिग्री

मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार 24 मई को ऊना प्रदेश में सबसे गर्म रहा. ऊना में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा नेरी में 38.5 डिग्री दर्ज किया गया. निचली पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम रहा.

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