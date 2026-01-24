ETV Bharat / state

हिमाचल के बर्फ'भारी' से जनजीवन अस्त-व्यस्त, आज भी बारिश-बर्फबारी की संभावना, इस जिले में शिक्षण संस्थान बंद

मौसम विभाग के अनुसार, आज सबसे कम न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के ताबो में माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 8-12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के मैदानी, निचले पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने वाला है. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. 27 जनवरी को भी प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश/बर्फबारी हो सकती है. वहीं, 26 और 28 जनवरी को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के आसार हैं. ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 महीनों से सूखे की स्थिति थी, जिसके चलते किसानों और बागवानों की परेशानी बढ़ती जा रही है. आखिरकार लंबे समय के बाद शुक्रवार (23 जनवरी) से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. बारिश और बर्फबारी किसानों-बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है. वहीं, भारी बारिश और बर्फबारी से कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. आज भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है.

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी

मौसम विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के कोठी में सबसे अधिक 15 सेमी बर्फबारी दर्ज की गई. इसके अलावा गोंडला में 12 सेमी, कुकुमसेरी में 6.8 सेमी, जुब्बल और जोत में 6.0 सेमी, सलौनी और हंसा में 5.0 सेमी, मनाली में 4.8 सेमी, केलांग में 4.0 सेमी, कुफरी में 4.0 सेमी, भरमौर में भी 4.0 सेमी और राजधानी शिमला में 0.6 सेमी बर्फबारी दर्ज की गई.

वहीं, इस दौरान हिमाचल प्रदेश के भटियात (चौरी) में सबसे अधिक 32.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा भरवाई में 25 मिमी, बलद्वाड़ा में 23 मिमी, अंब में 21 मिमी, अघार में 17.6 मिमी, कंडाघाट में 17 मिमी, पच्छाद में 15.3 मिमी, राजगढ़ में 15 मिमी, सुन्नीबज्जी 13.6 मिमी,नगरोटा सूरियां में 12.4 मिमी और ब्राह्मणी में 10 मिमी बारिश दर्ज की गई.

इस जिले में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान

कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. प्रतिकूल मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंजार और मनाली उप-मंडलों में आज (शनिवार, 24 जनवरी को) सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं. बंजार और मनाली उप-मंडलों में सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्र, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज भी बंद रहेंगे. प्रशासन का कहना है कि, लगातार बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में आवागमन की स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है, ऐसे में छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े इसलिए बंजार और मनाली की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है.

हिमाचल में 2 NH समेत 563 सड़कें बंद (ETV Bharat)

हिमाचल में 2 NH समेत 563 सड़कें बंद

हिमाचल के विभिन्न जिलों में भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो गई हैं, बिजली-पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. बारिश और बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों का संपर्क पूरी तरह कट गया है. स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे और 563 सड़कें बंद हो चुकी हैं. बर्फबारी से सबसे अधिक जिला लाहौल-स्पीति प्रभावित रहा है, लाहौल स्पीति में NH-3 और NH-505 पूरी तरह बाधित है. इसके अलावा पूरे प्रदेश में 4,797 स्थानों पर बिजली सप्लाई बाधित हुई है.

CM सुक्खू ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बर्फबारी के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को आवश्यक सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा है कि, अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों और जनसेवा से जुड़े मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर पहले खोला जाए. इसके अलावा उन्होंने बिजली और जलापूर्ति योजनाओं को भी जल्द सुचारू करने, खाद्यान्न की आपूर्ति बनाए रखने और जरूरतमंद लोगों को हर संभव जरूरी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

