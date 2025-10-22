ETV Bharat / state

सावधान! हिमाचल के इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

HIMACHAL WEATHER UPDATE 22 OCTOBER
हिमाचल में मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 8:45 AM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बुधवार 22 अक्टूबर और गुरुवार 23 अक्टूबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसके बाद प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. मंगलवार को कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, बुधवार, 22 अक्टूबर को मैदानी/पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा. इसके अलावा उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसके साथ ही गुरुवार 23 अक्टूबर को मैदानी/पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार है. गुरुवार को मध्य पर्वतीय क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं, इस दिन उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इसके अलावा सप्ताह के शेष दिनों में मौसम शुष्क रहेगा.

हिमाचल के इन जिलों में येलो अलर्ट

गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश को लेकर चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को प्रदेश के चंबा जिले में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. इसके साथ ही कांगड़ा और सिरमौर जिले में भी गरज के साथ बिजली गिरने और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, किन्नौर, लाहौल स्पीति में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है.

हिमाचल में न्यूनतम और अधिकतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. कुछ क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य के करीब 17-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. मंगलवार, 21 अक्टूबर को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

