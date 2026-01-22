ETV Bharat / state

हिमाचल में आज भारी बारिश-बर्फबारी की चेतावनी, इन जिलों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना

22 से 24 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज. इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट.

Himachal Weather Update
हिमाचल में आज भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 9:54 AM IST

Updated : January 22, 2026 at 9:59 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम आज (गुरुवार, 22 जनवरी) से करवट बदलने जा रहा है. 22 से 24 जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है. 23 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल में आज बारिश-बर्फबारी की संभावना

23 जनवरी को तीन जिलों कुल्लू,चंबा, लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होगी जबकि तीन मैदानी जिलों ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर में भारी बारिश की संभावना है. इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान है.

बिजली गिरने के साथ तेज हवा चलने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आज (गुरुवार, 22 जनवरी को) प्रदेश के 9 जिलों में हल्की बारिश-बर्फबारी, बिजली चमकने और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी जिले में कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ गर्जना और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. वहीं, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में मौसम सामान्य रहने वाला है, इन जिलों में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है.

शुक्रवार को बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी

शुक्रवार, 23 जनवरी को प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर जिले में कहीं-कहीं बिजली चमकने और गर्जना के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, ओलावृष्टि और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, शिमला जिले में कही-कहीं बिजली चमकने के साथ गर्जना और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इस दौरान किन्नौर में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है, जबकि लाहौल स्पीति में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और भारी बारिश एवं बर्फबारी के आसार हैं.

इन जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि, "22 जनवरी देर रात से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में असर देखने को मिलेगा और 24 जनवरी दोपहर तक बारिश व बर्फबारी होगी. खास कर चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी की संभावना है और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया. वहीं, मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार है. हिमाचल प्रदेश में पिछले कई हफ्तों से चले आ रहे ड्राई स्पेल के टूटने का अनुमान है. मौसम में बदलाव से तापमानों में भी 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ठंड बढ़ेगी."

हिमाचल में ड्राई स्पेल से किसान-बागवान परेशान

बता दें, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से सूखा चल रहा है. बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है, जिससे सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज नहीं की गई. हालांकि, राजधानी शिमला समेत विभिन्न जिलों में ठंड का असर लगातार बना हुआ है. प्रदेश में कोहरे का प्रभाव अब कम हो गया है.

