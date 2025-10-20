दिवाली पर हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम, इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना!
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है. जानिए दीपावली पर आपके शहर में कैसा मौसम रहने वाला है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 11:29 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, दिवाली के बाद प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. आइए जानते हैं प्रदेश के किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है. बर्फबारी की संभावना को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में दीपावली के बाद पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है.
हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के मुताबिक, दीपावली के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 21 और बुधवार 22 अक्टूबर को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के भी आसार हैं. हालांकि, अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है. पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण इन दिनों अधिकांश जिलों में धूप के बावजूद अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.
केलांग में सबसे कम न्यूनतम तापमान
हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले एक सप्ताह से धूप खिली हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार, 21 अक्टूबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है. इसके साथ ही अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. रविवार, 19 अक्टूबर को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान पांवटा साहिब में 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
