दिवाली पर हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम, इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना!

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, दिवाली के बाद प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. आइए जानते हैं प्रदेश के किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है. बर्फबारी की संभावना को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में दीपावली के बाद पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, दीपावली के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 21 और बुधवार 22 अक्टूबर को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के भी आसार हैं. हालांकि, अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है. पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण इन दिनों अधिकांश जिलों में धूप के बावजूद अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.