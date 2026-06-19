ETV Bharat / state

हिमाचल के इन जिलों में आज आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी, 24 जून तक बारिश-बर्फबारी से नहीं मिलने वाली राहत

हिमाचल प्रदेश में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ ओलावृष्टि और बिजली कड़कने को ेलकर अलर्ट जारी.

HIMACHAL HAILSTORM RAIN WARNING
हिमाचल के आंधी-तूफान का अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 9:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्य बारिश दर्ज की गई है. मानसून की एंट्री से पहले मौसम विभाग ने 24 जून तक हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी, तेज आंधी और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज (शुक्रवार, 19 जून) चंबा, मंडी, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू, सिरमौर और शिमला जिले में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही, कुछ जगहों पर तेज बारिश, आंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और ओलावृष्टि की संभावना है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में और चांबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिले के ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है.

हिमाचल में ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4-5 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं. वहीं, 19 से 22 जून तक हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है. इसके अलावा 23 और 24 जून को प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी होने के आसार हैं.

मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में एक-दो स्थानों पर आंधी/बिजली, ओलावृष्टि और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही चंबा और कांगड़ा जिले में एक-दो स्थानों पर आंधी/बिजली और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

24 जून तक बारिश/बर्फबारी से राहत नहीं!

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार 19 जून को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर आंधी, बिजली कड़कने, ओलावृष्टि, और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके साथ ही 20, 21 और 22 जून को प्रदेश में एक दो स्थानों पर आंधी, बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

शुक्रवार को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, 24 जून तक मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के आसार हैं.

कुकुमसेरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को कुकुमसेरी प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा पांवटा साहिब में 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. लेकिन, उसके बाद अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: शिमला के ढली-संजौली बाईपास पर भारी भूस्खलन, दोनों तरफ से आवाजाही बंद, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल की जमीन पर बिना NOC के काम नहीं कर सकता BBMB', मंत्री की दो टूक चेतावनी

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE 19 JUNE
HIMACHAL HAILSTORM WARNING
HIMACHAL WEATHER FORECAST
RAIN AND SNOWFALL IN HIMACHAL
HIMACHAL HAILSTORM RAIN WARNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.