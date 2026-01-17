ETV Bharat / state

हिमाचल में आज से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना

उत्तर-पश्चिम भारत में न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है.

Himachal Weather Update 17 January
हिमाचल में आज से बिगड़ेगा मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 7:58 AM IST

Updated : January 17, 2026 at 8:37 AM IST

शिमला: देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कड़कड़ाती ठंड के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल में भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है. प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. इसके चलते हमीरपुर जिले के बर्थिंग में सबसे अधिक और बिलासपुर, ऊना और मंडी जिले में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है.

17 से 22 जनवरी तक बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में शनिवार, 17 जनवरी से 22 जनवरी तक बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी तक प्रदेश के मध्यम और ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 20 और 22 जनवरी को निचली पहाड़ियों में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की होने का अनुमान है.

उत्तर-पश्चिम भारत में न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 19 जनवरी से उत्तर-पश्चिम भारत में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम इलाके में दिन सूखा रहा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में तेज ठंडी हवाएं भी चली. ताबो में 43, रिकांगपिओ में 41 और कुफरी में 37 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज ठंडी हवाएं चली. शुक्रवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान ट्राइबल जिले लाहौल और स्पीति का ताबो रात में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान में माइनस 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, शिमला जिले का चौपाल दिन में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान सबसे से ज्यादा 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे करीब 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है. इसके बाद अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है.

