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हिमाचल में आंधी-ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, आज भी बारिश-बर्फबारी के साथ ओले गिरने की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, चांबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर और शिमला जिले में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ एक-दो जगहों पर तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली कड़कने, तेज हवा (40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे) के साथ ओलावृष्टि की बहुत अधिक संभावना है. इसके साथ ही किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले में और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की बहुत अधिक संभावना है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ घंटों में ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है. किन्नौर जिले के शिगारचा, डबलिंग और हुरुवा गांवों में ओले गिरने से सेब की फसल को नुकसान हुआ है. इसके साथ ही शिमला शहर के अलावा चौपाल, कुफरी, ठियोग और मशोबरा समेत कई अन्य स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण सेब और अन्य फसलों को नुकसान हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, शिमला शहर और आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली कड़कने और ओलावृष्टि के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4-5 दिनों को दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं. दक्षिण पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में औसत सुमद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक ऊपरी हवा चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है. 18 जून से उत्तर-भारत पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

केलांग में तापमान 4.4 डिग्री

सोमवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान ऊना में 37.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, इसके बाद अगले 3-4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 4-8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसके बाद, अगले 3-4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है.

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