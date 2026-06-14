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Himachal Weather Update: हिमाचल के इन जिलों में आज होगी बारिश-बर्फबारी, येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने हिमाचल के इन जिलों में बारिश/बर्फबारी और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है.

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हिमाचल वेदर अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 8:43 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में पूर्ण रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो दौर हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 19 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं. बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के पांच जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल के इन पांच जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिलों के उच्च पहाड़ी इलाकों के अलावा किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बाररश/ बर्फबारी होने की संभावना है. चंबा और कुल्लू जिले के शेष हिस्सों में और मंडी जिले अनेक स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. कांगड़ा और शिमला जिलों के शेष हिस्सों में और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, प्रदेश के शेष शिलों में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में तेज आंधी, बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

इन क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में एक-दो स्थानों पर आंधी/बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. किन्नौर जिले में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

rain during monsoon season
मानसून सीजन में कब कितनी हुई बारिश? (ETV Bharat GFX)

बारिश-बर्फबारी से गर्मी से मिली राहत

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 6.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, ऊना का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शिमला का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कल्पा का का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कांगड़ा का न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. इसके बाद अगले 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3-8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

इस साल मानसून में कम होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा है, "इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है. लाहौल-स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान्य बारिश हो सकती है, जबकि बाकी क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं. इस बार प्रदेश में लगभग 670 मिलीमीटर या इससे कम बारिश होने का अनुमान है."

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