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हिमाचल में अभी नहीं मिलने वाली बारिश और बर्फबारी से राहत!, इस दिन तक बारिश-बर्फबारी की संभावना

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश और बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और शिमला जिले के उच्च पहाड़ी इलाकों में व किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों की परेशानी बढ़ गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी हुई है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है. 18 अप्रैल को भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के आसार हैं. वहीं, 15 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नए कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के आने की संभावना है. इसके अलावा सप्ताह के अन्य दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.