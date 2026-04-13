हिमाचल में अभी नहीं मिलने वाली बारिश और बर्फबारी से राहत!, इस दिन तक बारिश-बर्फबारी की संभावना
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 10:05 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश और बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और शिमला जिले के उच्च पहाड़ी इलाकों में व किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों की परेशानी बढ़ गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी हुई है.
हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार, 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है. 18 अप्रैल को भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के आसार हैं. वहीं, 15 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नए कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के आने की संभावना है. इसके अलावा सप्ताह के अन्य दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
बारिश-बर्फबारी से पर्यटन कारोबार में तेजी की संभावना
पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटन कारोबारियों ने बर्फबारी को टूरिज्म के लिए फायदेमंद बताया है. पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मियों का टूरिज्म सीजन शुरू होने वाला है. एक ओर जब देश के कई राज्यों में लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हो रहे होंगे. उस समय पर्यटक यहां आकर राहत महसूस करेंगे. हालांकि, खराब मौसम ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. किसानों और बागवानों का कहना है कि लगातार बारिश और बर्फबारी से चेरी, सेब और दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. बारिश और ओलावृष्टि का असर फसल पैदावार पर भी होने वाला है.
ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अब मछलियों पर मिलेगा MSP, रॉयल्टी को लेकर भी गुड न्यूज, बदल जाएगा मछुआरों का भविष्य!
ये भी पढ़ें: चेस्टर हिल्स विवाद: अब पूर्व RERA अध्यक्ष श्रीकांत बालदी ने रखा अपना पक्ष, चीफ सेक्रेटरी को ठहराया जिम्मेदार