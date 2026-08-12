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हिमाचल में मानसून का कहर! किन्नौर के ठंगी-रिस्पा नाले में बाढ़ से भारी नुकसान, आज इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण मंगलवार शाम तक प्रदेश में 204 सड़कें बाधित रहीं. भारी बारिश की वजह से 82 वाटर सप्लाई स्कीम और 45 ट्रांसफार्मर ठप रहे. इस मानसून सीजन में प्रदेश को करीब 910 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें लैंडस्लाइड में 14 और फ्लैश फ्लड में एक की मौत शामिल है.

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलोंं में मानसून का कहर जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है. प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर ह्ल्की बारिश होने के आसार हैं. पिछले कुछ घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण सोलन, कुल्लू और किन्नौर समेत कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है.

मौसम विभाग ने आज (बुधवार, 12 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी और चंबा जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है. वहीं, मौसम विभाग ने शुक्रवार, 14 अगस्त को सिरमौर जिले में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया है.

जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज (बुधवार, 12 अगस्त को) प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 12 और 13 अगस्त को प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 14 अगस्त को प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, 15 से 17 अगस्त तक प्रदेश में एक-दो जगहों पर भारी बारिश को लेकर य़ेलो अलर्ट जारी है. 17 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

17 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, कुल्लू जिले के बजौरा में सबसे अधिक 101 MM बारिश हुई है. इसके अलावा चंबा के भट्टियात में 95.2 MM, धर्मशाला में 94.3 MM, पालमपुर में 66.4 MM, भुंतर में 58.6 MM, कांगड़ा में 55.4 MM, जोत में 51 MM , जोगिंदरनगर में 50 MM, पंडोह में 43.8 MM, सुजानपुर टीरा में 38.2 MM, सराहन में 37.7 MM, नगरोटा सूरियां में 37.2 MM, कोटखाई में 33.2 MM और नाहन में 31.5 MM बारिश हुई है.

17 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

किन्नौर के ठंगी-रिस्पा नाले में भीषण बाढ़

वहीं, जिला किन्नौर के ठंगी व रिस्पा नाले में मंगलवार दोपहर 3 बजे के आसपास भयंकर बाढ़ आई है. नाले के आसपास दोनों क्षेत्रों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है. राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी जान हानि की कोई खबर नहीं हुई है, लेकिन नाले में सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है. ऐसे में जिला प्रशासन ने बाढ़ क्षेत्र में लोगों से सफर न करने का आग्रह किया है. वहीं, बाढ़ के दौरान मलबा और पानी कई सेब बगीचों में घुसने के कारण बागवानों का भी नुकसान हुआ है.

किन्नौर के ठंगी और रिस्पा नाले में आई बाढ़ (ETV Bharat)

सोमवार से किन्नौर जिले में मौसम खराब

किन्नौर जिले में सोमवार से मौसम खराब बना हुआ है. ऐसे में बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं. ज़िले में बारिश के कारण सूखे नाले में भी अब खतरे को संकेत दें रहे हैं. ख़ासकर सांगला का बासपा नदी, पूह खंड की रोपा नदी, भावा नदी और सतलुज नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ चुका है. ऐसे में ज़िले के जलविद्युत् परियोजनाओं द्वारा भी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नदी-नालों के आसपास के इलाकों के लिए खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को नदी-नालों से दूरी रहने का आग्रह किया है. ज़िला किन्नौर में बारिश के कारण जगह-जगह पहाड़ों से पत्थरों के गिरने का खतरा एवं सड़कें अवरुद्ध होने का खतरा मंडरा रहा है. पर्यटन विभाग ने भी पर्यटकों को मौसम अनुकूल होने तक किन्नौर की ओर रुख न करने का आग्रह किया है.

बाढ़ से भारी नुकसान (ETV Bharat)

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