ETV Bharat / state

सावधान! आज हिमाचल के इन 10 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

हिमाचल में अगले 48 घंटे तक मौसम बेहद खराब रहने वाला है. प्रदेश के इन जिलों में बारिश/बर्फबारी/ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी.

Himachal Weather Update
हिमाचल में बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 7:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज गुरुवार, (11 जून) बारिश-बर्फबारी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा शुक्रवार, 12 जून को भी ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि

मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में एक-दो स्थानों पर आंधी/बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

मौसम का पुर्वनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में 11 जून से 13 जून तक 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं, 14 से 16 जून तक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सोलन जिले में तेज आंधी, बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में एक-दो स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं की संभावना है. वहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में एक-दो स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

हिमाचल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, प्रदेश का सबसे गर्म स्थान ऊना रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है. वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. इसके बाद अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3-7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि, बारिश ओलावृष्टि के दौरान पेड़ों के नीचे आश्रय न लें. कंक्रीट के फर्श पर न लेटें. इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अनप्लग कर दें. बिजली सप्लाई होने वाली वस्तुओं से दूर रहें. जलाशयों के अंदर न जाएं. पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं. जितना संभव हो सके घर में ही रहें, बाहरी गतिविधियों को सीमित करें.

ये भी पढ़ें: आपदा की मार से उबरेंगे हिमाचल के स्कूल, ₹49 करोड़ की पहली किस्त से 1678 भवनों की मरम्मत को मिली रफ्तार

ये भी पढ़ें: लाहौल में सैलानियों की पसंद बनी चंद्रताल झील, खराब सड़क के बावजूद पहुंच रहे पर्यटक

TAGGED:

ORANGE ALERT FOR HAILSTORM
HIMACHAL WEATHER UPDATE
RAIN IN HIMACHAL
HIMACHAL HEAT WAVE ALERT
HIMACHAL HAILSTORM RAIN HEAT WAVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.