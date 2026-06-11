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सावधान! आज हिमाचल के इन 10 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में एक-दो स्थानों पर आंधी/बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज गुरुवार, (11 जून) बारिश-बर्फबारी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा शुक्रवार, 12 जून को भी ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में 11 जून से 13 जून तक 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं, 14 से 16 जून तक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सोलन जिले में तेज आंधी, बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में एक-दो स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं की संभावना है. वहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में एक-दो स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

हिमाचल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, प्रदेश का सबसे गर्म स्थान ऊना रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है. वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. इसके बाद अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3-7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि, बारिश ओलावृष्टि के दौरान पेड़ों के नीचे आश्रय न लें. कंक्रीट के फर्श पर न लेटें. इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अनप्लग कर दें. बिजली सप्लाई होने वाली वस्तुओं से दूर रहें. जलाशयों के अंदर न जाएं. पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं. जितना संभव हो सके घर में ही रहें, बाहरी गतिविधियों को सीमित करें.

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