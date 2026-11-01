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हिमाचल के इन जिलों में आज बारिश-बर्फबारी की संभावना, जानें कब तक खराब रहेगा मौसम?

हिमाचल में मौसम ( ETV Bharat )

शिमला: पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने आज (रविवार,1 नवंबर को) बीच और ऊंची पहाड़ियों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और सोमवार को बीच और ऊंची पहाड़ियों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है. सप्ताह के शेष दिनों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.

अगले 48 घंटे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मैदानी एवं निचले क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र एक-दो जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है. आज (रविवार, 1 नवंबर) चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, और लाहौल स्पीति में एक-दो स्थानों पर हल्की/बर्फबारी की संभावना है.