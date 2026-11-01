हिमाचल के इन जिलों में आज बारिश-बर्फबारी की संभावना, जानें कब तक खराब रहेगा मौसम?
पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में सामान्य से 16 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:48 AM IST
शिमला: पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने आज (रविवार,1 नवंबर को) बीच और ऊंची पहाड़ियों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और सोमवार को बीच और ऊंची पहाड़ियों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है. सप्ताह के शेष दिनों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.
अगले 48 घंटे कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मैदानी एवं निचले क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र एक-दो जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है. आज (रविवार, 1 नवंबर) चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, और लाहौल स्पीति में एक-दो स्थानों पर हल्की/बर्फबारी की संभावना है.
पोस्ट मानसून में सामान्य से अधिक बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, हिमाचल में अक्टूबर में 16 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. 2 नवंबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना है, जिसके बाद मौसम सूखा रहेगा. 1 से 31 अक्टूबर तक पोस्ट-मानसून सीजन में प्रदेश में 25.1 MM सामान्य बारिश के मुकाबले 29.1 MM बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 16 फीसदी अधिक है. किन्नौर में 31 फीसदी और सिरमौर में 36 फीसदी कम बारिश हुई है. मंडी जिले में सामान्य बारिश हुई है. वहीं, शेष 9 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है.
कुकुमसेरी में रिकॉर्ड ठंड, ऊना में सबसे अधिक तापमान
पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश के जनजातीय और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रात में अत्यधिक ठंडी पड़ने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज रविवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जमाव बिंदु से नीचे चला गया है. वहीं, मैदानी इलाकों में दिन के समय अभी भी हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है, जहां शनिनार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अगले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. इसी तरह से अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलवा होने की संभावना नहीं है.
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